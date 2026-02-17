Два новых автомобильных маршрута по Нижегородской области появились на портале Путешествуем.рф Культура и отдых

Фото: минтуризма Нижегородской области

На национальном туристическом портале Путешествуем.рф появились новые автомобильные маршруты по Нижегородской области – один региональный и один межрегиональный. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Российской Федерации.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин отмечал, что автотуризм как вид отдыха становится все более и более популярным. Важный инструмент в развитии внутреннего туризма – портал Путешествуем.рф, который работает в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». На нем размещена полезная информация для туристов, в том числе автомаршруты, которые развиваются по концепции, утвержденной Правительством России. Их уже представлено 125. Теперь любители путешествовать на машине могут выбрать готовые маршруты по 67 регионам страны», – отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Общая протяженность верифицированных маршрутов на портале Путешествуем.рф – более 43 тыс. км, а готовые идеи для автопутешествий охватывают свыше 1 550 объектов туристического показа: музеи, храмы, заповедники, промышленные предприятия. Для комфорта автотуристов на маршрутах работает порядка 1 000 объектов дорожного сервиса и около 370 многофункциональных зон.

Новые маршруты по Нижегородской области составлены специалистами министерства туризма и промыслов региона.

Двухдневный автомобильный маршрут «Дорогами князей и мастеров Нижегородского края» протяженностью 210 км пролегает через Балахну, Пурех, Чкаловск, Заволжье и Городец. Туристы смогут познакомиться с историей солеварения и волжского судостроения, балахнинским кружевом, пурехскими бубенцами.

Межрегиональное пятидневное путешествие «От нижегородских святынь до саратовских широт», в свою очередь, проходит через паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров», Нижегородскую область, Республику Мордовия, Пензенскую и Саратовскую области. Маршрут протяженностью 851 км знакомит путешественников с местами, связанными с именем преподобного Серафима Саровского.

«В связи с сохраняющимися ограничениями в сфере авиационного сообщения развитие автотуризма приобретает характер стратегического приоритета туристической отрасли. Сегодня люди все чаще выбирают поездки на машине – это удобно, мобильно и позволяет планировать отпуск без привязки к расписанию обычного транспорта. Поэтому по поручению Президента России реализуем концепцию развития автомобильного туризма, чтобы создать все условия для таких путешественников по всей стране. Люди стали активнее, они хотят сами управлять своим отдыхом, успевать больше и видеть интересные места, а не просто сидеть на одном месте. Автотуризм дает именно эту свободу и возможность за короткое время познакомиться с историей, природой и культурой разных уголков нашей страны», – сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Как подчеркнул министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, автотуризм становится все более популярным форматом отдыха в регионе.

«Нижегородская область активно развивает инфраструктуру для туристов, создавая комфортные условия для путешествий и привлекая новыми интересными маршрутами. Увеличение числа автотуристов – результат системной работы в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», – сказал он.

Минэкономразвития России, Минкультуры, Минцифры, Минтранс, Минприроды, Центр стратегических разработок, АНО «Национальные приоритеты», региональные власти, бизнес-сообщество и отраслевые ассоциации продолжают работу по созданию сети автомобильных туристических маршрутов, обеспеченных современной инфраструктурой и безопасными дорогами, устойчивой связью и навигацией, развитым придорожным сервисом и комфортными условиями для путешественников.

Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».