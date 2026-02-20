Белоплечего орлана спасают в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

Фото:
В нижегородском зоопарке "Лимпопо" продолжается реабилитация белоплечего орлана, занесенного в Красную книгу России. Редкую птицу несколько недель назад нашли на автомобильной стоянке, где неизвестные оставили ее в синтетическом мешке.
"На тот момент птица нуждалась в срочной помощи, поскольку при осмотре у нее была выявлена травма правого крыла и истощение. Так как белоплечий орлан является краснокнижной птицей и принимать самостоятельное решение об изъятии птицы из естественной среды обитания зоопарк не может", - рассказал генеральный директор "Лимпопо" Владимир Герасичкин.
Поэтому зоопарк обратился в Росприроднадзор и получил официальное разрешение на передержку орлана и оказание ему необходимой ветеринарной помощи, после чего специалисты приступили к лечению.
В первые недели сотрудники были вынуждены кормить ослабленного орлана вручную. Сейчас птица уже ест самостоятельно, что является хорошим знаком.
О полном восстановлении говорить рано, но состояние птицы постепенно улучшается.
После завершения курса лечения будет принято решение о дальнейшей судьбе птицы и возможности ее возвращения в естественную среду обитания. Пока же она продолжает проходить реабилитацию под наблюдением сотрудников зоопарка.
