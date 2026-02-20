Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

Белоплечего орлана спасают в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

20 февраля 2026 10:26 Общество
Белоплечего орлана спасают в нижегородском зоопарке Лимпопо

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" продолжается реабилитация белоплечего орлана, занесенного в Красную книгу России. Редкую птицу несколько недель назад нашли на автомобильной стоянке, где неизвестные оставили ее в синтетическом мешке.

"На тот момент птица нуждалась в срочной помощи, поскольку при осмотре у нее была выявлена травма правого крыла и истощение. Так как белоплечий орлан является краснокнижной птицей и принимать самостоятельное решение об изъятии птицы из естественной среды обитания зоопарк не может", - рассказал генеральный директор "Лимпопо" Владимир Герасичкин.

Поэтому зоопарк обратился в Росприроднадзор и получил официальное разрешение на передержку орлана и оказание ему необходимой ветеринарной помощи, после чего специалисты приступили к лечению.

В первые недели сотрудники были вынуждены кормить ослабленного орлана вручную. Сейчас птица уже ест самостоятельно, что является хорошим знаком.

О полном восстановлении говорить рано, но состояние птицы постепенно улучшается.

После завершения курса лечения будет принято решение о дальнейшей судьбе птицы и возможности ее возвращения в естественную среду обитания. Пока же она продолжает проходить реабилитацию под наблюдением сотрудников зоопарка.

Ранее сообщалось, что нижегородский сурок из "Лимпопо" не проснулся ко Дню сурка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Животные Зоопарк Птицы
