Белоплечего орлана спасают в нижегородском зоопарке "Лимпопо" Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" продолжается реабилитация белоплечего орлана, занесенного в Красную книгу России. Редкую птицу несколько недель назад нашли на автомобильной стоянке, где неизвестные оставили ее в синтетическом мешке.

"На тот момент птица нуждалась в срочной помощи, поскольку при осмотре у нее была выявлена травма правого крыла и истощение. Так как белоплечий орлан является краснокнижной птицей и принимать самостоятельное решение об изъятии птицы из естественной среды обитания зоопарк не может", - рассказал генеральный директор "Лимпопо" Владимир Герасичкин.

Поэтому зоопарк обратился в Росприроднадзор и получил официальное разрешение на передержку орлана и оказание ему необходимой ветеринарной помощи, после чего специалисты приступили к лечению.

В первые недели сотрудники были вынуждены кормить ослабленного орлана вручную. Сейчас птица уже ест самостоятельно, что является хорошим знаком.

О полном восстановлении говорить рано, но состояние птицы постепенно улучшается.

После завершения курса лечения будет принято решение о дальнейшей судьбе птицы и возможности ее возвращения в естественную среду обитания. Пока же она продолжает проходить реабилитацию под наблюдением сотрудников зоопарка.

