Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка

Зима по-разному отражается на настроении и поведении обитателей нижегородского зоопарка "Лимпопо". Пока одни животные с удовольствием встречают снег, другие предпочитают пережидать холод в укрытии.
Выдры, например, кажутся совершенно счастливыми. Они с радостью купаются, несмотря на минусовую температуру, ведь имеют невероятно густую шубку с водонепроницаемым подшерстком, и даже резвятся в сугробах. А вот красные волки, судя по выражению их морд, явно не в восторге от зимней стужи.
Альпаки, похоже, все еще празднуют Новый год. В их вольере до сих пор стоит украшенная ёлка, которую они, вероятно, не упустят возможности пожевать.
Жираф, напротив, предпочитает теплую обстановку. Он не выходит из своего укрытия и наблюдает за происходящим с расстояния.
Зато белый медведь и полярные волки чувствуют себя в своей стихии. Они активно гуляют по территории, наслаждаясь морозной погодой и свежим воздухом.
Как проводят свои зимние будни другие обитатели "Лимпопо" — смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Александр Воложанин
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+