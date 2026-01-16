Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка Общество

Зима по-разному отражается на настроении и поведении обитателей нижегородского зоопарка "Лимпопо". Пока одни животные с удовольствием встречают снег, другие предпочитают пережидать холод в укрытии.

Выдры, например, кажутся совершенно счастливыми. Они с радостью купаются, несмотря на минусовую температуру, ведь имеют невероятно густую шубку с водонепроницаемым подшерстком, и даже резвятся в сугробах. А вот красные волки, судя по выражению их морд, явно не в восторге от зимней стужи.

Альпаки, похоже, все еще празднуют Новый год. В их вольере до сих пор стоит украшенная ёлка, которую они, вероятно, не упустят возможности пожевать.

Жираф, напротив, предпочитает теплую обстановку. Он не выходит из своего укрытия и наблюдает за происходящим с расстояния.

Зато белый медведь и полярные волки чувствуют себя в своей стихии. Они активно гуляют по территории, наслаждаясь морозной погодой и свежим воздухом.

Как проводят свои зимние будни другие обитатели "Лимпопо" — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Александр Воложанин