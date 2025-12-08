В нижегородском "Лимпопо" выкармливают крошечного детеныша эдипова тамарина Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" спасают новорожденного эдипова тамарина, который оказался слишком слабым, чтобы выжить без помощи человека.

Малыш появился на свет в вольере, но оказался настолько слабым и крошечным, что сотрудники приняли решение взять его под круглосуточную опеку.

Как пояснил генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин, в естественной среде такие детеныши обречены. Сразу после рождения тамарин должен самостоятельно ухватиться за шерсть матери и удерживаться на ней в течение первых месяцев жизни. Если детеныш слишком слаб, он просто падает и погибает. В дикой природе это обычное дело, но в зоопарке решили не оставлять всё на волю случая.

Сначала малыша приходилось кормить каждые два часа. Весил он чуть больше 30 граммов и легко умещался на половине ладони. Сейчас маленький самец стал заметно крепче, понемногу прибавляет в весе и даже начал пробовать фрукты — бананы, груши и яблоки, правда, пока только в виде пюре.

Чтобы стимулировать развитие хватательных рефлексов, специалисты изготовили для детеныша "маму" из искусственной шерсти. Внутрь мягкого чехла помещается грелка, за которую малыш цепляется между кормлениями, будто за настоящую маму.

