Общество

В нижегородском "Лимпопо" выкармливают крошечного детеныша эдипова тамарина

08 декабря 2025 15:49 Общество
В нижегородском Лимпопо выкармливают крошечного детеныша эдипова тамарина

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" спасают новорожденного эдипова тамарина, который оказался слишком слабым, чтобы выжить без помощи человека.

Малыш появился на свет в вольере, но оказался настолько слабым и крошечным, что сотрудники приняли решение взять его под круглосуточную опеку.

Как пояснил генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин, в естественной среде такие детеныши обречены. Сразу после рождения тамарин должен самостоятельно ухватиться за шерсть матери и удерживаться на ней в течение первых месяцев жизни. Если детеныш слишком слаб, он просто падает и погибает. В дикой природе это обычное дело, но в зоопарке решили не оставлять всё на волю случая.

Сначала малыша приходилось кормить каждые два часа. Весил он чуть больше 30 граммов и легко умещался на половине ладони. Сейчас маленький самец стал заметно крепче, понемногу прибавляет в весе и даже начал пробовать фрукты — бананы, груши и яблоки, правда, пока только в виде пюре.

Чтобы стимулировать развитие хватательных рефлексов, специалисты изготовили для детеныша "маму" из искусственной шерсти. Внутрь мягкого чехла помещается грелка, за которую малыш цепляется между кормлениями, будто за настоящую маму.

Ранее сообщалось, что подросшая трубкозубиха Хиба, родившаяся в нижегородском "Лимпопо", переехала в Крым.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Животные Зоопарк
