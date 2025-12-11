Снежный барс Базель из Швейцарии поселился в нижегородском зоопарке Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде появился новый редкий обитатель — снежный барс по кличке Базель. Он стал соседом уже давно живущей здесь самки ирбиса по имени Альба.

Как сообщили в зоопарке, Базель прибыл из Швейцарии, а своё имя получил в честь города, из которого приехал. Для него сотрудники зоопарка построили отдельный просторный вольер, расположенный рядом с жилищем Альбы.

Как отметил директор, в естественной среде снежные барсы — одиночные хищники, и самцы встречаются с самками лишь в период размножения. Поэтому объединение пары произойдёт позже: когда животные окончательно адаптируются, и специалисты сочтут момент подходящим.

Приезд Базеля в Нижний Новгород стал важным событием в рамках международной программы по сохранению снежного барса, утверждённой в 2024 году Союзом зоопарков и аквариумов России и Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов. Эта инициатива направлена на предотвращение вырождения редкого вида путём обмена особями между зоопарками разных стран.

Владимир Герасичкин подчеркнул, что поиск подходящего партнёра для Альбы занял немало времени. Он выразил надежду, что в будущем между животными сложатся крепкие отношения, которые приведут к появлению потомства.

"Нижегородский зоопарк долго искал подходящего для Альбы друга, и вот, наконец, наши старания увенчались успехом. Мы уверены, что создание пары в будущем обернется для животных прекрасным союзом, продолжением которого станет появление на свет потомства", - отметил Герасичкин.

Ранее сообщалось, что сотрудники зоопарка спасли новорожденного эдипова тамарина.