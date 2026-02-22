Нижегородцы могут бесплатно сходить в музеи по цифровому ID в мессенджере MAX Культура и отдых

Госучреждения культуры Нижегородской области присоединились к федеральной акции "Культура поMAХимуму", организованной Министерством культуры России.

С 22 февраля льготные категории граждан — люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры — могут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры по цифровому ID в национальном мессенджере MAX. Акция продлится до 1 марта 2026 года, сообщили в региональном минкульте.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подчеркнула, что поддержка семейных ценностей и вовлечение молодежи в культурную жизнь остаются приоритетами ведомства. По ее словам, министерство поддерживает инициативы, которые делают искусство и историю ближе широкой аудитории.

"Мы запускаем новую масштабную акцию. К участию приглашены учреждения культуры по всей стране. Акция поможет объединить поколения, сделать поход в театр или музей доступнее для всей семьи", — отметила глава Минкульта РФ.

Посетители смогут побывать в музеях, театрах, на концертных площадках и в культурно-досуговых учреждениях. В Нижегородской области к проекту подключились восемь организаций.

Бесплатный вход предусмотрен на постоянные экспозиции и временные выставки Нижегородский государственный художественный музей. Также без оплаты можно будет прогуляться по стене Нижегородского кремля и посетить экспозиции филиалов Нижегородский музей-заповедник — усадьбу Рукавишниковых, Технический музей, Музей игрушки и галерею "Кладовка".

Для получения билета необходимо открыть цифровой ID в мессенджере MAX и предъявить на входе QR-код. Перечень мероприятий размещен на портале Культура.РФ в разделе "Культура поMAХимуму", а также на сайте регионального министерства культуры.

По итогам акции в каждом регионе граждане льготных категорий, посетившие наибольшее число учреждений, получат призы. Для участия необходимо сделать фотографию узнаваемого объекта внутри учреждения и отправить ее в чат-бот "Культура поMAXимуму" в мессенджере MAX. Он начнет работу 25 февраля.

Цифровой ID в MAX представляет собой аналог бумажных документов в формате QR-кода и позволяет подтверждать статус совершеннолетнего, студента, пенсионера, многодетного родителя или человека с инвалидностью. Его можно получить через приложение "Госуслуги", после чего сформировать в мессенджере MAX. QR-код действует только на устройстве, где был создан, и обновляется каждые 30 секунд.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страна достигла полного цифрового суверенитета после запуска национального мессенджера MAX. Разработка отечественных цифровых решений соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".