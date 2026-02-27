Сдвоенные "Ласточки" запустят между Нижним Новгородом и Москвой в марте

Фото:
Сдвоенные поезда "Ласточка" будут курсировать между Москвой и Нижним Новгородом в праздничные дни марта. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Пассажиры обоих направлений смогут воспользоваться специальными составами, состоящими из десяти вагонов.
Из Москвы поезд отправится 6 марта в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:13 ночи следующего дня. Обратный рейс предусмотрен 10 марта: в этот день поезд отправляется из Нижнего Новгорода в 04:51 и прибудет в столицу в 09:09.
Напомним, что сдвоенные "Ласточки" курсировали между Москвой и Нижним Новгородом в февральские праздники. Кроме того, на этом направлении продолжает работать двухэтажный поезд "Буревестник".
