Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Общество

Сдвоенные "Ласточки" запустят между Нижним Новгородом и Москвой в марте

27 февраля 2026 11:16 Общество
Сдвоенные Ласточки запустят между Нижним Новгородом и Москвой в марте

Фото: Александр Воложанин

Сдвоенные поезда "Ласточка" будут курсировать между Москвой и Нижним Новгородом в праздничные дни марта. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Пассажиры обоих направлений смогут воспользоваться специальными составами, состоящими из десяти вагонов.

Из Москвы поезд отправится 6 марта в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:13 ночи следующего дня. Обратный рейс предусмотрен 10 марта: в этот день поезд отправляется из Нижнего Новгорода в 04:51 и прибудет в столицу в 09:09.

Напомним, что сдвоенные "Ласточки" курсировали между Москвой и Нижним Новгородом в февральские праздники. Кроме того, на этом направлении продолжает работать двухэтажный поезд "Буревестник".

