"Сапсаны" не планируют возвращать на маршрут Москва - Нижний Новгород Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Возобновление движения скоростных поездов "Сапсан" по маршруту Москва — Нижний Новгород пока не рассматривается. Об этом стало известно 20 ноября в ходе заседания комитета по транспорту и связи Законодательного собрания Нижегородской области, передает НИА "Нижний Новгород".

Как сообщил заместитель директора Горьковской железной дороги Владимир Тюленев, в настоящее время все составы "Сапсанов" работают на линии между Москвой и Санкт-Петербургом.

"На этом участке поезда могут развивать скорость до 250 километров в час. На направлении до Нижнего Новгорода такие условия пока не обеспечены", — пояснил он.

Тюленев также напомнил, что с 3 декабря между Нижним Новгородом и Москвой начнут курсировать новые двухэтажные поезда "Буревестник". Они будут отправляться трижды в день и, по словам замглавы ГЖД, станут альтернативой "Сапсанам" на этом маршруте.

В июле 2025 года сообщалось, что "Сапсаны" снова могут запустить по маршруту Москва - Нижний Новгород.