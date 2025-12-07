Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 декабря 2025 12:30Нижегородка поделилась впечатлениями о поездке из Москвы на "Буревестнике"
07 декабря 2025 11:25Снегопады и морозы надвигаются на Нижний Новгород
07 декабря 2025 10:15В Перевозском округе ушел из жизни 100-летний ветеран Михаил Тарасов
07 декабря 2025 09:48Два нижегородских отеля претендуют на престижную международную премию
07 декабря 2025 09:00Нижегородский минтранс готовит масштабный ремонт трассы у Новинок
06 декабря 2025 18:25Нижегородцы совершили более 57,4 тысячи безвозмездных донаций с начала года
06 декабря 2025 16:55Почти 100 тысяч объектов недвижимости внесены в ЕГРН в Нижегородской области
06 декабря 2025 15:20Нижегородка не смогла пройти в метро по биометрии после увеличения губ
06 декабря 2025 14:38Канадская семья Фейнстра возвращается на родину
06 декабря 2025 12:40Экзотические цветы расцвели в Ботаническом саду ННГУ
Общество

Нижегородка поделилась впечатлениями о поездке из Москвы на "Буревестнике"

07 декабря 2025 12:30 Общество
Нижегородка поделилась впечатлениями о поездке из Москвы на Буревестнике

Нижегородка Елена поделилась впечатлениями от поездки на новом двухэтажном поезде "Буревестник", который начал курсировать между Москвой и Нижним Новгородом. Свой отзыв она предоставила НИА "Нижний Новгород".

По словам пассажирки, она ехала на втором этаже вагона, где все места были заняты — свободных не оказалось ни на нижнем, ни на верхнем уровне.

"Пространства достаточно, кресла установлены удобно. Особенно порадовали большие полки для багажа — в отличие от плацкартных вагонов, здесь действительно есть, куда разместить вещи", — рассказала Елена.

Она также отметила наличие дополнительных удобств, которые сделали поездку более комфортной. Например, в поезде можно арендовать плед, а сами вагоны показались ей чистыми и уютными.

"Туалеты приятно удивили. Они гораздо просторнее и удобнее, чем в "Ласточке". Пользоваться ими было комфортно", — добавила она.

Однако не обошлось и без замечаний. По словам Елены, во время движения вагон ощутимо трясло.

"Мне показалось, что вибрация была даже сильнее, чем в "Ласточке". Это немного смутило", — отметила пассажирка. По ее словам, в пути также отмечались перебои в работе мобильного интернета, несмотря на наличие в вагонах Wi-Fi.

Несмотря на это, в целом поездка оставила у Елены положительные впечатления. Она уверена, что обязательно воспользуется "Буревестником" снова.

"Поеду ли еще на этом поезде? Однозначно, да", — подытожила она.

Ранее сообщалось, что "Сапсаны" не вернутся на маршрут из Москвы в Нижний Новгород.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД поезда
Поделиться:
Новости по теме
24 ноября 2025 09:36Стало известно, сколько стоят билеты на двухэтажный "Буревестник" до Москвы
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных