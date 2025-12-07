Нижегородка поделилась впечатлениями о поездке из Москвы на "Буревестнике"

Нижегородка Елена поделилась впечатлениями от поездки на новом двухэтажном поезде "Буревестник", который начал курсировать между Москвой и Нижним Новгородом. Свой отзыв она предоставила НИА "Нижний Новгород".
По словам пассажирки, она ехала на втором этаже вагона, где все места были заняты — свободных не оказалось ни на нижнем, ни на верхнем уровне.
"Пространства достаточно, кресла установлены удобно. Особенно порадовали большие полки для багажа — в отличие от плацкартных вагонов, здесь действительно есть, куда разместить вещи", — рассказала Елена.
Она также отметила наличие дополнительных удобств, которые сделали поездку более комфортной. Например, в поезде можно арендовать плед, а сами вагоны показались ей чистыми и уютными.
"Туалеты приятно удивили. Они гораздо просторнее и удобнее, чем в "Ласточке". Пользоваться ими было комфортно", — добавила она.
Однако не обошлось и без замечаний. По словам Елены, во время движения вагон ощутимо трясло.
"Мне показалось, что вибрация была даже сильнее, чем в "Ласточке". Это немного смутило", — отметила пассажирка. По ее словам, в пути также отмечались перебои в работе мобильного интернета, несмотря на наличие в вагонах Wi-Fi.
Несмотря на это, в целом поездка оставила у Елены положительные впечатления. Она уверена, что обязательно воспользуется "Буревестником" снова.
"Поеду ли еще на этом поезде? Однозначно, да", — подытожила она.
Ранее сообщалось, что "Сапсаны" не вернутся на маршрут из Москвы в Нижний Новгород.
