Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2025 10:10Нижегородцы выиграли более 76 000 000 рублей
26 декабря 2025 09:54Цены на такси взлетели в 2 раза в Нижнем Новгороде
26 декабря 2025 09:49Посадку по биометрии тестируют в поездах Нижний Новгород — Москва
26 декабря 2025 09:27Глава минздрава призвала нижегородцев проверить здоровье в праздники
26 декабря 2025 08:56Пункты проката товаров для новорожденных начали работать в Выксе и Сарове
26 декабря 2025 08:40Власти отменили особый режим после оползня у канатки в Нижнем Новгороде
26 декабря 2025 08:23Выяснилось, какой будет погода в январе в Нижегородской области
26 декабря 2025 08:11Мэрия опровергла выдачу сладкого подарка с тараканами в нижегородском детсаду
25 декабря 2025 19:01Врач Хухрев объяснил потерю слуха у перенесших гонконгский грипп
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Общество

Посадку по биометрии тестируют в поездах Нижний Новгород — Москва

26 декабря 2025 09:49 Общество
Посадку по биометрии тестируют в поездах Нижний Новгород — Москва

Фото: Александр Воложанин

Тестирование сервиса посадки в поезд по биометрическим данным стартовало на маршруте Москва - Нижний Новгород. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Испытания также затронули направления из столицы до Иванова и Костромы.

О планах внедрения посадки по биометрии впервые стало известно в ноябре, когда о проекте рассказал замруководителя РЖД Иван Колесников. Полноценный запуск сервиса запланирован на первый квартал 2026 года.

Новая система позволяет подтвердить личность без предъявления документов. Решение разработано Центром биометрических технологий совместно с РЖД и основано на Единой биометрической системе.

Пока в тестировании участвует ограниченное число пассажиров. Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно заранее подтвердить свою биометрию в одном из уполномоченных банков или даже дома, с помощью выездной регистрации. После этого необходимо дать согласие на обработку персональных данных.

Идентификация осуществляется при посадке в вагон с помощью портативного устройства, которым пользуется проводник. При этом пассажир сам выбирает, каким способом подтвердить личность — по паспорту или через биометрию.

"Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного – самого простого и комфортного – способа получения услуг. На сегодняшний день законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина", подчеркнули в аппарате.

Ранее сообщалось, что состав двухэтажного "Буревестника" увеличат до 15 вагонов в новогодние праздники.

Теги:
биометрия Москва поезда
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
