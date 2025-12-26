Посадку по биометрии тестируют в поездах Нижний Новгород — Москва Общество

Фото: Александр Воложанин

Тестирование сервиса посадки в поезд по биометрическим данным стартовало на маршруте Москва - Нижний Новгород. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Испытания также затронули направления из столицы до Иванова и Костромы.

О планах внедрения посадки по биометрии впервые стало известно в ноябре, когда о проекте рассказал замруководителя РЖД Иван Колесников. Полноценный запуск сервиса запланирован на первый квартал 2026 года.

Новая система позволяет подтвердить личность без предъявления документов. Решение разработано Центром биометрических технологий совместно с РЖД и основано на Единой биометрической системе.

Пока в тестировании участвует ограниченное число пассажиров. Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно заранее подтвердить свою биометрию в одном из уполномоченных банков или даже дома, с помощью выездной регистрации. После этого необходимо дать согласие на обработку персональных данных.

Идентификация осуществляется при посадке в вагон с помощью портативного устройства, которым пользуется проводник. При этом пассажир сам выбирает, каким способом подтвердить личность — по паспорту или через биометрию.

"Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного – самого простого и комфортного – способа получения услуг. На сегодняшний день законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина", – подчеркнули в аппарате.

