Режим ракетной опасности объявили в 10 регионах ПФО Происшествия

Фото: Максим Герасимов

27 февраля сразу в нескольких регионах Приволжского федерального округа объявили режим ракетной опасности. Днем жителям начали поступать экстренные уведомления на мобильные телефоны.

По информации местных властей, сигнал тревоги прозвучал в 10 из 14 субъектов округа. Режим ввели в Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Башкортостане, Пермском крае, а также в Самарской, Саратовской, Пензенской и Оренбургской, Ульяновской областях. Для Татарстана это первый случай объявления ракетной опасности.



"Ракетная опасность" — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население и экстренные службы об угрозе применения ракетного вооружения. В отличие от беспилотников, ракеты обладают высокой скоростью и большой дальностью полета, поэтому такая угроза считается более серьезной.

МЧС разослало жителям экстренные уведомления с призывом отойти от окон и спуститься в подвальные помещения. При получении сигнала необходимо немедленно покинуть верхние этажи, не пользоваться лифтом и укрыться в подвале, на цокольном этаже или в паркинге. Дома рекомендуется закрыть окна и шторы, перейти во внутреннюю комнату без окон и подготовить "тревожный набор" с водой, продуктами, лекарствами, фонариком и документами.

На фоне введенного режима Росавиация установила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Полеты приостановлены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары, Чебоксар, Оренбурга, Саратова, Пензы и Ульяновска. В нижегородском аэропорту имени В.П. Чкалова задержаны рейсы в Самару и Казань.

