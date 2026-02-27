Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Режим ракетной опасности объявили в 10 регионах ПФО

27 февраля 2026 14:30 Происшествия
Режим ракетной опасности объявили в 10 регионах ПФО

Фото: Максим Герасимов

27 февраля сразу в нескольких регионах Приволжского федерального округа объявили режим ракетной опасности. Днем жителям начали поступать экстренные уведомления на мобильные телефоны.  

По информации местных властей, сигнал тревоги прозвучал в 10 из 14 субъектов округа. Режим ввели в Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Башкортостане, Пермском крае, а также в Самарской, Саратовской, Пензенской и Оренбургской, Ульяновской областях. Для Татарстана это первый случай объявления ракетной опасности.

"Ракетная опасность" — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население и экстренные службы об угрозе применения ракетного вооружения. В отличие от беспилотников, ракеты обладают высокой скоростью и большой дальностью полета, поэтому такая угроза считается более серьезной.

МЧС разослало жителям экстренные уведомления с призывом отойти от окон и спуститься в подвальные помещения. При получении сигнала необходимо немедленно покинуть верхние этажи, не пользоваться лифтом и укрыться в подвале, на цокольном этаже или в паркинге. Дома рекомендуется закрыть окна и шторы, перейти во внутреннюю комнату без окон и подготовить "тревожный набор" с водой, продуктами, лекарствами, фонариком и документами.

На фоне введенного режима Росавиация установила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Полеты приостановлены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары, Чебоксар, Оренбурга, Саратова, Пензы и Ульяновска. В нижегородском аэропорту имени В.П. Чкалова задержаны рейсы в Самару и Казань.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт принял 15 рейсов, следовавших в Москву.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

2026
Архив
