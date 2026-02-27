Нижегородский аэропорт "Чкалов" принял 15 рейсов до Москвы

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде выступил запасной площадкой для воздушных судов, направлявшихся в Москву. В общей сложности он принял 15 самолетов, следовавших в столичные аэропорты.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в настоящее время все пассажиры уже продолжили путь и отправились в Москву.
Ограничения на прием и выпуск самолетов в столице были введены 26 февраля. В связи с этим часть рейсов пришлось перенаправить в Нижний Новгород.
На период повышенной нагрузки аэропорт работал в усиленном режиме. Были задействованы дополнительные смены сотрудников внутренних служб, топливно-заправочного комплекса и технического персонала.
Всего за день в нижегородской авиагавани обслужили 15 рейсов. Для пассажиров рейса FV-6175 Санкт-Петербург — Внуково по решению авиакомпании организовали автобусный трансфер до пункта назначения.
Ранее сообщалось, что с 6 мая из Нижнего Новгорода запустят прямые авиарейсы в Норильск.
