Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2026 08:58
50 конфискованных у нижегородцев транспортных средств отправили на СВО
27 февраля 2026 08:47
Нижегородский аэропорт "Чкалов" принял 15 рейсов до Москвы
27 февраля 2026 08:40
Карантин по бешенству на Автозаводе ввели из-за кота
27 февраля 2026 07:00
Две электрички до Балахны отменили на месяц
26 февраля 2026 20:11
Автомобилистов ждут нововведения в Щербинках-1 с 18 марта
26 февраля 2026 19:21
Почти 67 кг санкционных сыров, колбас и хамона сожгли в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 17:12
Названы первые кандидаты на присвоение знака "Заслуженный донор Нижегородской области"
26 февраля 2026 17:07
Движение транспорта ограничат на Мызинском путепроводе в ночь на 27 февраля
26 февраля 2026 17:00
Нижегородские сироты-участники СВО получат приоритетное право на жилье
26 февраля 2026 16:38
Нижегородским школьникам рассказали о грамотном использовании нейросетей в учебном процессе
Общество

Нижегородский аэропорт "Чкалов" принял 15 рейсов до Москвы

27 февраля 2026 08:47 Общество
Нижегородский аэропорт Чкалов принял 15 рейсов до Москвы

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде выступил запасной площадкой для воздушных судов, направлявшихся в Москву. В общей сложности он принял 15 самолетов, следовавших в столичные аэропорты.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в настоящее время все пассажиры уже продолжили путь и отправились в Москву.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в столице были введены 26 февраля. В связи с этим часть рейсов пришлось перенаправить в Нижний Новгород.

На период повышенной нагрузки аэропорт работал в усиленном режиме. Были задействованы дополнительные смены сотрудников внутренних служб, топливно-заправочного комплекса и технического персонала.

Всего за день в нижегородской авиагавани обслужили 15 рейсов. Для пассажиров рейса FV-6175 Санкт-Петербург — Внуково по решению авиакомпании организовали автобусный трансфер до пункта назначения.

Ранее сообщалось, что с 6 мая из Нижнего Новгорода запустят прямые авиарейсы в Норильск. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аэропорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных