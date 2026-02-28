Квартира загорелась на улице Бориса Корнилова утром 28 февраля Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Около 6:00 утра 28 февраля экстренные службы Нижнего Новгорода получили информацию о пожаре в квартире, расположенной на улице Бориса Корнилова в Советском районе.

Благодаря оперативным действиям пожарных расчётов, возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать на площади 4 квадратных метра.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Спасатели эвакуировали из здания 9 человек, включая одного ребёнка, а также успешно вывели из опасной зоны ещё 6 человек.

В настоящее время специалисты МЧС проводят расследование, чтобы установить причины возгорания.

