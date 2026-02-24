Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Происшествия

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в доме на Усиевича

24 февраля 2026 08:54
Один человек погиб и один пострадал при пожаре в доме на Усиевича

Фото: МЧС по Нижегородской области

Один человек погиб и один пострадал в результате пожара в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном МЧС. 

Возгорание произошло около девяти часов 23 февраля в квартире дома на улице Усиевича в Ленинском районе. По данным МЧС, горели постельные принадлежности и домашнее имущество на площади 5 квадратных метров.

Из подъезда были эвакуированы 20 человек, включая троих детей. 

Причины случившегося устанавливают дознаватели. 

Ранее сообщалось, что пожар унес жизни двух человек в Ардатовском округе.

