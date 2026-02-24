Один человек погиб и один пострадал при пожаре в доме на Усиевича Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Один человек погиб и один пострадал в результате пожара в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном МЧС.

Возгорание произошло около девяти часов 23 февраля в квартире дома на улице Усиевича в Ленинском районе. По данным МЧС, горели постельные принадлежности и домашнее имущество на площади 5 квадратных метров.

Из подъезда были эвакуированы 20 человек, включая троих детей.

Причины случившегося устанавливают дознаватели.

Ранее сообщалось, что пожар унес жизни двух человек в Ардатовском округе.