Один человек погиб и один пострадал при пожаре в доме на Усиевича

Один человек погиб и один пострадал в результате пожара в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном МЧС.
Возгорание произошло около девяти часов 23 февраля в квартире дома на улице Усиевича в Ленинском районе. По данным МЧС, горели постельные принадлежности и домашнее имущество на площади 5 квадратных метров.
Из подъезда были эвакуированы 20 человек, включая троих детей.
Причины случившегося устанавливают дознаватели.
Ранее сообщалось, что пожар унес жизни двух человек в Ардатовском округе.
