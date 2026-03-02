Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 марта 2026 12:27
Пообещавшего "решить вопрос" с уголовкой полицейского арестовали в Сарове
02 марта 2026 10:55
Нижегородец погиб под колесами поезда на станции Киселиха
02 марта 2026 07:22
19-летний парень погиб от удара током на крыше нижегородской электрички
01 марта 2026 19:15
Суд продлил срок следствия по делу экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана
01 марта 2026 16:27
Снежный пласт рухнул с надземного перехода на автомобиль на проспекте Гагарина
01 марта 2026 14:50
Два частных дома сгорели на улице Ушинского в Нижнем Новгороде 
01 марта 2026 10:37
Пожар произошел на производственном складе в Павлове
01 марта 2026 09:00
Крупную партию гашиша планировал продать нижегородец
28 февраля 2026 15:19
Нерадивый отец из Дивеева может отправиться за решётку за скандалы и побои
28 февраля 2026 11:57
Нижегородка лишилась 800 тысяч рублей, став жертвой "многоходовки" мошенников
Происшествия

Пообещавшего "решить вопрос" с уголовкой полицейского арестовали в Сарове

02 марта 2026 12:27 Происшествия
Пообещавшего решить вопрос с уголовкой полицейского арестовали в Сарове

Сотрудник полиции в Сарове стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в декабре 2025 года полицейский проходил потерпевшим по уголовному делу, возбужденному следственными органами СК России по факту применения к нему насилия. В этот период он сообщил подозреваемому заведомо ложные сведения о том, что якобы может помочь избежать уголовной ответственности за денежное вознаграждение. При этом по факту ничего не делал и не собирался: со следователем не связывался, деньги никому не передавал и попыток договориться не предпринимал.

В январе 2026 года обвиняемый получил от мужчины автомобиль стоимостью 2 млн рублей. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, речь идет о "Хендэ Соната".

Противоправные действия сотрудника МВД были выявлены и пресечены оперативниками нижегородского УФСБ. Суд отправил его в СИЗО. 

В СК проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

В пресс-службе регионального полицейского главка уточнили, что по данному факту назначена служебная проверка. Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Кроме того, его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Саров СК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных