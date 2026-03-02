Пообещавшего "решить вопрос" с уголовкой полицейского арестовали в Сарове Происшествия

Сотрудник полиции в Сарове стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в декабре 2025 года полицейский проходил потерпевшим по уголовному делу, возбужденному следственными органами СК России по факту применения к нему насилия. В этот период он сообщил подозреваемому заведомо ложные сведения о том, что якобы может помочь избежать уголовной ответственности за денежное вознаграждение. При этом по факту ничего не делал и не собирался: со следователем не связывался, деньги никому не передавал и попыток договориться не предпринимал.

В январе 2026 года обвиняемый получил от мужчины автомобиль стоимостью 2 млн рублей. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, речь идет о "Хендэ Соната".

Противоправные действия сотрудника МВД были выявлены и пресечены оперативниками нижегородского УФСБ. Суд отправил его в СИЗО.

В СК проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

В пресс-службе регионального полицейского главка уточнили, что по данному факту назначена служебная проверка. Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Кроме того, его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.