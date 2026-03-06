Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Последние новости рубрики Политика
06 марта 2026 13:16
Владимир Путин встретится с губернатором Глебом Никитиным 6 марта
06 марта 2026 10:18
Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин обсудили развитие Нижегородской области
04 марта 2026 15:08
"Единая Россия" создала федеральный оргкомитет по предварительному голосованию-2026
04 марта 2026 10:38
Нижегородская область утвердила стратегию сотрудничества с ЕАЭС до 2028 года
04 марта 2026 09:00
Нижегорокое правительство утвердило девять направлений развития госслужбы
03 марта 2026 17:47
Нижегородский правовой департамент возглавил Александр Каморников
03 марта 2026 13:43
Нижегородские почтальоны могут побороться за звание лучших в России
03 марта 2026 13:14
Запущено народное голосование III Всероссийской премии "Служение"
27 февраля 2026 19:03
Эксперт-мониторинг событий с 20 по 27 февраля 2026 года от АНО "Минин-центр"
27 февраля 2026 16:23
Сергей Горин снова возглавил Общественную палату Нижнего Новгорода
Владимир Путин встретится с губернатором Глебом Никитиным 6 марта

Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин встретится с губернатором Нижегородской области, секретарем нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Глебом Никитиным. 

По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча запланирована днем 6 марта. Губернатор выступит с докладом. 

Напомним, что предыдущая встреча Никитина с Путиным состоялась в августе 2025 года в Сарове. 

