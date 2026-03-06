Владимир Путин встретится с губернатором Глебом Никитиным 6 марта Политика

Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин встретится с губернатором Нижегородской области, секретарем нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Глебом Никитиным.

По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча запланирована днем 6 марта. Губернатор выступит с докладом.

Напомним, что предыдущая встреча Никитина с Путиным состоялась в августе 2025 года в Сарове.