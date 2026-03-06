Прокуратура: при обрушении крыши в Сормове погиб подросток

Фото:
Подросток погиб в результате обрушения кровли заброшенного здания в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, что инцидент произошел на Станционной улице вечером 6 марта. По данным МЧС, один человек погиб, двое пострадали. В прокуратуре уточнили, что все несовершеннолетние.
На место ЧП выехал прокурор Сормова Михаил Кузнецов. Проводится проверка, в рамках которой правоохранители дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, прокуратура проверит исполнение требований закона при консервации неэксплуатируемых объектов.
