Школу в Богородске закрыли на карантин после массового отравления учеников

Массовое отравление учащихся произошло в школе на улице Чернышевского в Богородске, сообщает программа "Кстати" (16+).

Со слов учеников, одному из мальчиков стало плохо дома, его увезли на скорой. У ребенка была рвота и высокая температура.

Школьники, с которыми пообщались телевизионщики, в один голос говорят, что в школьной столовой неприятно пахнет.

"Недавно на обед давали суп и картошку с рыбной котлетой. У котлеты был тухлый запах", - пожаловался учащийся.

Роспотребнадзор закрыл школу на карантин. Ребят перевели на дистанционное обучение.

По имеющейся информации, в образовательном учреждении зафиксированы случаи острой кишечной инфекции. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Взяты пробы воды и блюд, а также смывы с поверхностей. Источник инфекции устанавливается.

