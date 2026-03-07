Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Школу в Богородске закрыли на карантин после массового отравления учеников

07 марта 2026 11:27
Школу в Богородске закрыли на карантин после массового отравления учеников

Массовое отравление учащихся произошло в школе на улице Чернышевского в Богородске, сообщает программа "Кстати" (16+). 

Со слов учеников, одному из мальчиков стало плохо дома, его увезли на скорой. У ребенка была рвота и высокая температура.

Школьники, с которыми пообщались телевизионщики, в один голос говорят, что в школьной столовой неприятно пахнет.

"Недавно на обед давали суп и картошку с рыбной котлетой. У котлеты был тухлый запах", - пожаловался учащийся.  

Роспотребнадзор закрыл школу на карантин. Ребят перевели на дистанционное обучение. 

По имеющейся информации, в образовательном учреждении зафиксированы случаи острой кишечной инфекции. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Взяты пробы воды и блюд, а также смывы с поверхностей. Источник инфекции устанавливается. 

Ранее сообщалось, что в детсаду Нижнего Новгорода выявили мясо птицы с листериями - бактериями, способными вызывать менингит. В Роспотребнадзоре сказали, что случаев заболевания не зарегистрировано. После выявления зараженного мяса были оперативно приняты меры для предотвращения возможного распространения инфекции.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных