Роспотребнадзор локализовал очаг кишечной инфекции в школе Богородска

Фото:
Роспотребнадзор локализовал очаг кишечной инфекции в школе №6 Богородского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления надзорного ведомства.
Сигнал о заболевших поступил 4 марта. Специалисты сразу выехали на место, началось санитарно-эпидемиологическое расследование. В рамках него на пищеблоке были отобраны смывы на бактерии группы кишечной палочки и патогенную кишечную группу. Также взяты пробы воды, продуктов и готовых блюд.
Заболевших детей изолировали, а за теми, кто с ними контактировал, установлено медицинское наблюдение. Школа с 5 марта закрыта на карантин.
"В настоящее время проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция", - уточнили в Роспотребнадзоре.
Ранее в сюжете программы "Кстати" (16+) прозвучало, что учащихся богородской школы кормили едой с запахом тухлятины.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+