Общество

Роспотребнадзор локализовал очаг кишечной инфекции в школе Богородска

07 марта 2026 15:52 Общество
Роспотребнадзор локализовал очаг кишечной инфекции в школе Богородска

Фото: Полина Зубова

Роспотребнадзор локализовал очаг кишечной инфекции в школе №6 Богородского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления надзорного ведомства. 

Сигнал о заболевших поступил 4 марта. Специалисты сразу выехали на место, началось санитарно-эпидемиологическое расследование. В рамках него на пищеблоке были отобраны смывы на бактерии группы кишечной палочки и патогенную кишечную группу. Также взяты пробы воды, продуктов и готовых блюд. 

Заболевших детей изолировали, а за теми, кто с ними контактировал, установлено медицинское наблюдение. Школа с 5 марта закрыта на карантин. 

"В настоящее время проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция", - уточнили в Роспотребнадзоре. 

Ранее в сюжете программы "Кстати" (16+) прозвучало, что учащихся богородской школы кормили едой с запахом тухлятины. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Богородск Роспотребнадзор Школы
