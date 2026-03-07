Роспотребнадзор локализовал очаг кишечной инфекции в школе Богородска Общество

Фото: Полина Зубова

Роспотребнадзор локализовал очаг кишечной инфекции в школе №6 Богородского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления надзорного ведомства.

Сигнал о заболевших поступил 4 марта. Специалисты сразу выехали на место, началось санитарно-эпидемиологическое расследование. В рамках него на пищеблоке были отобраны смывы на бактерии группы кишечной палочки и патогенную кишечную группу. Также взяты пробы воды, продуктов и готовых блюд.

Заболевших детей изолировали, а за теми, кто с ними контактировал, установлено медицинское наблюдение. Школа с 5 марта закрыта на карантин.

"В настоящее время проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее в сюжете программы "Кстати" (16+) прозвучало, что учащихся богородской школы кормили едой с запахом тухлятины.