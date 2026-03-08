Магнитная буря накроет Нижний Новгород 10 марта Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Во вторник, 10 марта, в Нижнем Новгороде прогнозируют сильную магнитную бурю. Об этом сообщает сайт my-calend.ru.

Так, ухудшение геомагнитной обстановки начнется еще вечером 9 марта. К ночи сила возмущений достигнет пяти баллов. В таком режиме буря продержится почти сутки, после чего ее интенсивность снизится до трех баллов.

Метеочувствительные жители в этот период могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Среди вероятных симптомов — головная боль, усталость, сонливость и общее недомогание. Возможно снижение концентрации внимания и работоспособности.

Специалисты советуют в дни повышенной солнечной активности избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и по возможности проводить время на свежем воздухе. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется заранее подготовить необходимые лекарства, так как магнитные колебания могут спровоцировать обострение хронических недугов.

По прогнозам, 11 и 12 марта геомагнитная обстановка останется неспокойной. Тем не менее 14 марта ожидается новое усиление возмущений до пяти баллов.

