Пожар произошел в цехе по производству свечей в Балахнинском округе

В Балахнинском округе произошел пожар в производственном здании, где изготавливают свечи, сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.
Огонь охватил площадь 900 квадратных метров. Пожар ликвидировали подразделения МЧС России.
По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.
Сейчас на месте работают дознаватели. Проводится проверка, предварительной причиной случившегося называют аварийный режим работы электрооборудования.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе с мукой на улице Клубной в Володарске
