Происшествия

Пожар произошел в цехе по производству свечей в Балахнинском округе

09 марта 2026 15:10
Пожар произошел в цехе по производству свечей в Балахнинском округе

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Балахнинском округе произошел пожар в производственном здании, где изготавливают свечи, сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области. 

Огонь охватил площадь 900 квадратных метров. Пожар ликвидировали подразделения МЧС России.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.

Сейчас на месте работают дознаватели. Проводится проверка, предварительной причиной случившегося называют аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе с мукой на улице Клубной в Володарске

Балахнинский район МЧС Пожар
