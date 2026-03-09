Пожар произошел в цехе по производству свечей в Балахнинском округе Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Балахнинском округе произошел пожар в производственном здании, где изготавливают свечи, сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

Огонь охватил площадь 900 квадратных метров. Пожар ликвидировали подразделения МЧС России.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.

Сейчас на месте работают дознаватели. Проводится проверка, предварительной причиной случившегося называют аварийный режим работы электрооборудования.

