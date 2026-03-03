Два человека заживо сгорели в Нижнем Новгороде

Фото:
В Московском районе Нижнего Новгорода на улице Александра Люкина вспыхнул пожар в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Когда к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные расчеты, из окна квартиры на втором этаже шел густой черный дым. Огонь повредил внутреннюю отделку помещения и уничтожил имущество. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
На пепелище были найдены тела 40-летнего мужчины и 64-летней женщины.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.
Ранее сообщалось, что нижегородский пенсионер погиб из-за пригоревшего ужина.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+