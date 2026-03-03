Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Происшествия

Два человека заживо сгорели в Нижнем Новгороде

03 марта 2026 14:10 Происшествия
Два человека заживо сгорели в Нижнем Новгороде

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В Московском районе Нижнего Новгорода на улице Александра Люкина вспыхнул пожар в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Когда к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные расчеты, из окна квартиры на втором этаже шел густой черный дым. Огонь повредил внутреннюю отделку помещения и уничтожил имущество. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

На пепелище были найдены тела 40-летнего мужчины и 64-летней женщины.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС. 

Ранее сообщалось, что нижегородский пенсионер погиб из-за пригоревшего ужина.

Ранее сообщалось, что нижегородский пенсионер погиб из-за пригоревшего ужина.

