Два человека заживо сгорели в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В Московском районе Нижнего Новгорода на улице Александра Люкина вспыхнул пожар в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Когда к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные расчеты, из окна квартиры на втором этаже шел густой черный дым. Огонь повредил внутреннюю отделку помещения и уничтожил имущество. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

На пепелище были найдены тела 40-летнего мужчины и 64-летней женщины.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.

