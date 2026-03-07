89-летняя женщина погибла на пожаре в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

89-летняя женщина погибла на пожаре в Нижегородской области.

По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло в жилом доме на Зеленой улице села Каменка в Пильнинском округе.

Площадь пожара составила 70 кв. метров. Сгорели дом и надворные постройки.

Причину случившегося установят дознаватели.

Ранее сообщалось, что пожар в Нижнем Новгороде унес жизни двух человек. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Люкина.