Фото:
89-летняя женщина погибла на пожаре в Нижегородской области.
По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло в жилом доме на Зеленой улице села Каменка в Пильнинском округе.
Площадь пожара составила 70 кв. метров. Сгорели дом и надворные постройки.
Причину случившегося установят дознаватели.
Ранее сообщалось, что пожар в Нижнем Новгороде унес жизни двух человек. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Люкина.
