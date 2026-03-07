Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Происшествия

89-летняя женщина погибла на пожаре в Нижегородской области

07 марта 2026 14:38 Происшествия
89-летняя женщина погибла на пожаре в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

89-летняя женщина погибла на пожаре в Нижегородской области. 

По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло в жилом доме на Зеленой улице села Каменка в Пильнинском округе. 

Площадь пожара составила 70 кв. метров. Сгорели дом и надворные постройки. 

Причину случившегося установят дознаватели. 

Ранее сообщалось, что пожар в Нижнем Новгороде унес жизни двух человек. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Люкина. 

