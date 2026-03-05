Двухэтажное здание вспыхнуло в центре Нижнего Новгорода

Двухэтажное здание загорелось в центре Нижнего Новгорода.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, пожар произошел в доме №27 по улице Пискунова.
По состоянию на 16:00 открытое горение ликвидировано на 15 кв. метрах. "Погибших и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+