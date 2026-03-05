Двухэтажное здание вспыхнуло в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Двухэтажное здание загорелось в центре Нижнего Новгорода.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, пожар произошел в доме №27 по улице Пискунова.

По состоянию на 16:00 открытое горение ликвидировано на 15 кв. метрах. "Погибших и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

