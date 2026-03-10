Доброволец СВО: "За войсками беспилотных систем будущее" Общество

Фото: Дмитрий Музыка

В подразделение войск беспилотных систем для выполнения задач специальной военной операции направилась очередная группа добровольцев.

В числе будущих операторов дронов – люди разных профессий, которые решили изменить жизнь ради защиты мирных жителей и приближения победы. Каждый из добровольцев имеет профессиональные навыки, которые помогут выполнять задачи в современных условиях ведения боевых действий.

Один из новобранцев – специалист по радиотехнике и промышленный альпинист из Новосибирска. В зону СВО решил отправиться вслед за другом, который участвует в боях в качестве штурмовика. Доброволец рассказал, что семья поддержала его в решении стать участником спецоперации и пожелала удачи.

«Брат перед отправкой подарил серебряную монету с образом святой Матроны и сказал, чтобы я вернул ее после возвращения с СВО. Я уверен в своих силах и после обучения отправлюсь помогать нашим штурмовикам с воздуха. В условиях современной войны нужно адаптироваться, учиться чему-то новому. Готов к этому и понимаю, что в наших руках жизни людей и наша общая победа», - сказал будущий защитник.

В свою очередь доброволец из Нижнего Тагила до военного контракта работал плавильщиком цветных металлов, но решил попробовать себя в новом качестве. Мотив мужчины схож с мотивом новобранца из Новосибирска: он решил стать оператором дронов, чтобы, в том числе, помочь двоюродным братьям, которые сейчас работают на передовой линии фронта.

«Двое двоюродных братьев в штурмах работают, и я не могу оставаться в тылу. Они рассказывают, что в зоне боевых действий небо усыпано беспилотниками. Поэтому хочу помогать парням: докладывать обстановку и координировать их. За войсками беспилотных систем будущее, и мы обязательно победим», - подчеркнул доброволец.

Химик-технолог из Москвы подчеркнул, что современные боевые действия требуют новых подходов, и именно в войсках беспилотных систем военнослужащие получают возможность обучиться новой востребованной профессии. Молодой человек заручился поддержкой семьи и заключил военный контракт.

«Операторы БПЛА оказывают большую поддержку военнослужащим в зоне спецоперации. Мне бы хотелось сбить как можно больше дронов противника. Моя задача в зоне спецоперации – помогать нашим военным. Победа будет за нами, потому что у нас честные и добрые люди, которые служат своей стране», - отметил доброволец.

Напомним, особенность военного контракта с подразделением войск беспилотных систем — гарантия службы не на передовой.

Военнослужащим войск БПЛА, принимающим участие в специальной военной операции, выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей, суммарное денежное довольствие в год составляет до 5,5 млн рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — от 5 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Также в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту и предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.