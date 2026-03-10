Доброволец СВО: "За войсками беспилотных систем будущее"

Фото:
В подразделение войск беспилотных систем для выполнения задач специальной военной операции направилась очередная группа добровольцев.
В числе будущих операторов дронов – люди разных профессий, которые решили изменить жизнь ради защиты мирных жителей и приближения победы. Каждый из добровольцев имеет профессиональные навыки, которые помогут выполнять задачи в современных условиях ведения боевых действий.
Один из новобранцев – специалист по радиотехнике и промышленный альпинист из Новосибирска. В зону СВО решил отправиться вслед за другом, который участвует в боях в качестве штурмовика. Доброволец рассказал, что семья поддержала его в решении стать участником спецоперации и пожелала удачи.
«Брат перед отправкой подарил серебряную монету с образом святой Матроны и сказал, чтобы я вернул ее после возвращения с СВО. Я уверен в своих силах и после обучения отправлюсь помогать нашим штурмовикам с воздуха. В условиях современной войны нужно адаптироваться, учиться чему-то новому. Готов к этому и понимаю, что в наших руках жизни людей и наша общая победа», - сказал будущий защитник.
В свою очередь доброволец из Нижнего Тагила до военного контракта работал плавильщиком цветных металлов, но решил попробовать себя в новом качестве. Мотив мужчины схож с мотивом новобранца из Новосибирска: он решил стать оператором дронов, чтобы, в том числе, помочь двоюродным братьям, которые сейчас работают на передовой линии фронта.
«Двое двоюродных братьев в штурмах работают, и я не могу оставаться в тылу. Они рассказывают, что в зоне боевых действий небо усыпано беспилотниками. Поэтому хочу помогать парням: докладывать обстановку и координировать их. За войсками беспилотных систем будущее, и мы обязательно победим», - подчеркнул доброволец.
Химик-технолог из Москвы подчеркнул, что современные боевые действия требуют новых подходов, и именно в войсках беспилотных систем военнослужащие получают возможность обучиться новой востребованной профессии. Молодой человек заручился поддержкой семьи и заключил военный контракт.
«Операторы БПЛА оказывают большую поддержку военнослужащим в зоне спецоперации. Мне бы хотелось сбить как можно больше дронов противника. Моя задача в зоне спецоперации – помогать нашим военным. Победа будет за нами, потому что у нас честные и добрые люди, которые служат своей стране», - отметил доброволец.
Напомним, особенность военного контракта с подразделением войск беспилотных систем — гарантия службы не на передовой.
Военнослужащим войск БПЛА, принимающим участие в специальной военной операции, выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей, суммарное денежное довольствие в год составляет до 5,5 млн рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — от 5 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.
Также в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.
Подробную информацию о службе по контракту и предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+