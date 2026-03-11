Учителя года выбрали в Нижнем Новгороде

Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде подвели итоги городского этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России". Лучшим педагогом признан преподаватель химии и биологии школы №118 Московского района Роман Смирнов. Именно он представит столицу Приволжья на региональном этапе, сообщили в мэрии.

С победой его поздравил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. По словам мэра, жюри отметило нестандартный подход педагога к объяснению сложного естественно-научного материала, а также его искреннюю увлеченность профессией.

Всего в городском этапе приняли участие 11 педагогов.

Сам Роман подчеркнул, что рассматривает участие в конкурсах как важную часть профессионального развития. По его мнению, такие испытания позволяют выявить точки роста, обменяться опытом с коллегами и попробовать новые форматы работы.

В рамках конкурсной программы он провел мастер-класс "Потенциал, скрытый в глубине", объединивший метапредметные химические задачи с патриотическим компонентом и примерами достижений отечественных ученых.

Как сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода, финалисты прошли несколько этапов отбора. Среди них — открытые уроки, мастер-классы и блиц-турнир, в ходе которого участники демонстрировали профессиональные компетенции и креативные педагогические решения.

Конкурс включал два этапа. Первый представлял собой блиц-турнир с комплексными групповыми заданиями педагогической направленности. Вторым этапом стал мастер-класс, во время которого за 20 минут необходимо было продемонстрировать авторскую методику, пригодную для дальнейшего применения в учебном процессе.


Замдиректора департамента образования Оксана Колпакова отметила, что конкурс с каждым годом привлекает все больше молодых педагогов и демонстрирует высокий уровень их творческих компетенций, ориентированных на современного школьника и внедрение новых методических решений.

"Победитель определялся по итогам двух дней конкурсных мероприятий – 4 и 10 марта. Большое спасибо педагогам за праздник профессионального мастерства, любовь к детям и преданность профессии. Жюри было невероятно сложно выбрать лучшего среди лучших", – подчеркнула заместитель министра образования Нижегородской области Мария Черникова.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде утвердили новые надбавки для педагогов.

