Общество

Нижегородская мэрия утвердила новые доплаты и нормы нагрузки для учителей

29 января 2026 13:50
Нижегородская мэрия утвердила новые доплаты и нормы нагрузки для учителей

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде обновили положение об оплате труда педагогов муниципальных образовательных учреждений. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Изменениями приводятся в соответствие с приказом Министерства просвещения РФ, вступившим в силу в 2025 году, нормы рабочего времени. Документ также расширяет перечень выплат, предусмотренных для работников образования.

Одним из ключевых нововведений стала доплата за наставничество. Учителя, помогающие коллегам осваивать профессию, будут получать до 10% от оклада за каждого подопечного. Общая сумма надбавки не может превышать 30% от должностного оклада. 

Кроме того, в официальную учебную нагрузку теперь включат часы внеурочной деятельности. Речь идет о занятиях по углубленному изучению предметов, проектной и исследовательской работе, помощи ученикам, испытывающим трудности, а также мероприятиях, формирующих функциональную грамотность.

Повышены и выплаты за участие в городских мероприятиях. Если педагог проводит от одного до пяти мероприятий, он получит 5% надбавки, а за организацию 40 и более — 50%. Также предусмотрена доплата в размере 30% за проведение профильных смен для старшеклассников.

Ранее мэр Юрия Шалабаев анонсировал расширение мер поддержки нижегородских педагогов в 2026 году. В частности, студентам педагогических направлений планируется доплачивать по 5 тысяч рублей в месяц при условии их трудоустройства в муниципальные школы и детские сады.

