Меры поддержки нижегородских педагогов расширят в 2026 году

В Нижнем Новгороде появятся новые меры поддержки работников образовательной сферы. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Одной из инициатив 2026 года станет ежемесячная доплата в размере 5000 рублей. Она будет предоставляться студентам педагогических направлений, начиная с третьего курса, при условии их трудоустройства в муниципальные школы и детские сады.
Дополнительную финансовую поддержку получат также практикующие специалисты. Социальные педагоги, логопеды, психологи и дефектологи смогут претендовать на гранты в размере 100 тысяч рублей. Средства будут выделяться за внедрение современных технологий и методик, направленных на адаптацию и развитие детей в образовательных учреждениях.
"Эту важную работу мы проводим, чтобы создать наилучшие условия для горящих своим делом специалистов, которые всю поддержку и внимание направят на обучение наших детей", - отметил градоначальник.
Напомним, в Нижнем Новгороде уже была проиндексирована ежемесячная выплата молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, культуры и спорта. Кроме того, в два раза увеличены как сумма, так и количество грантов главы города, предназначенных для молодых педагогов.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в нижегородских школах планируется ввести оценки за поведение учащихся.
