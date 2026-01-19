Меры поддержки нижегородских педагогов расширят в 2026 году Общество

В Нижнем Новгороде появятся новые меры поддержки работников образовательной сферы. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Одной из инициатив 2026 года станет ежемесячная доплата в размере 5000 рублей. Она будет предоставляться студентам педагогических направлений, начиная с третьего курса, при условии их трудоустройства в муниципальные школы и детские сады.

Дополнительную финансовую поддержку получат также практикующие специалисты. Социальные педагоги, логопеды, психологи и дефектологи смогут претендовать на гранты в размере 100 тысяч рублей. Средства будут выделяться за внедрение современных технологий и методик, направленных на адаптацию и развитие детей в образовательных учреждениях.

"Эту важную работу мы проводим, чтобы создать наилучшие условия для горящих своим делом специалистов, которые всю поддержку и внимание направят на обучение наших детей", - отметил градоначальник.

Напомним, в Нижнем Новгороде уже была проиндексирована ежемесячная выплата молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, культуры и спорта. Кроме того, в два раза увеличены как сумма, так и количество грантов главы города, предназначенных для молодых педагогов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в нижегородских школах планируется ввести оценки за поведение учащихся.