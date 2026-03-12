Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Общество

В преддверии таяния снега активисты "Единой России" помогают пожилым предотвращать подтопление домов

12 марта 2026 09:01 Общество
В преддверии таяния снега активисты Единой России помогают пожилым предотвращать подтопление домов

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Перевозе активисты «Единой России» в рамках акции «Антипаводок» помогли в расчистке от снега придомовой территории ветерану педагогического труда Нине Алексеевне Старцевой.

«В преддверии половодья мы расчищаем придомовые территории, чтобы талые воды уходили от подъездов и зданий. Эта акция – не просто уборка снега, а реальная забота о людях. Помогать тем, кто в этом нуждается, – наш общий долг. А для “Единой России” это обязательная задача, которую мы выполняем на постоянной основе», – отметила глава Перевозского муниципального округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Трунина.

Активисты расчистили снег по периметру дома, чтобы вода уходила от здания. Также волонтеры расширили тропинки для обеспечения безопасного передвижения под скатами крыш.

«Зима была очень снежная, и моих сил, чтобы справиться с сугробами, просто не хватало. С приходом весны вокруг дома всегда скапливается вода, а теперь её станет гораздо меньше. Такая помощь – неожиданная и очень приятная. Спасибо активистам огромное!», – поделилась Нина Алексеевна Старцева.

Акция «Антипаводок» направлена на помощь ветеранам, одиноким пожилым людям, семьям с детьми, семьям участников СВО, а также социальным учреждениям: больницам, школам, домам престарелых, детсадам, отделениям почты.

К антипаводковым действиям присоединились депутаты «Единой России» всех уровней власти, активисты и сторонники партии, молодогвардейцы, активисты движения «Добро.рф» и Российских студенческих отрядов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Паводок
