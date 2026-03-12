В преддверии таяния снега активисты "Единой России" помогают пожилым предотвращать подтопление домов Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Перевозе активисты «Единой России» в рамках акции «Антипаводок» помогли в расчистке от снега придомовой территории ветерану педагогического труда Нине Алексеевне Старцевой.

«В преддверии половодья мы расчищаем придомовые территории, чтобы талые воды уходили от подъездов и зданий. Эта акция – не просто уборка снега, а реальная забота о людях. Помогать тем, кто в этом нуждается, – наш общий долг. А для “Единой России” это обязательная задача, которую мы выполняем на постоянной основе», – отметила глава Перевозского муниципального округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Трунина.

Активисты расчистили снег по периметру дома, чтобы вода уходила от здания. Также волонтеры расширили тропинки для обеспечения безопасного передвижения под скатами крыш.

«Зима была очень снежная, и моих сил, чтобы справиться с сугробами, просто не хватало. С приходом весны вокруг дома всегда скапливается вода, а теперь её станет гораздо меньше. Такая помощь – неожиданная и очень приятная. Спасибо активистам огромное!», – поделилась Нина Алексеевна Старцева.

Акция «Антипаводок» направлена на помощь ветеранам, одиноким пожилым людям, семьям с детьми, семьям участников СВО, а также социальным учреждениям: больницам, школам, домам престарелых, детсадам, отделениям почты.

К антипаводковым действиям присоединились депутаты «Единой России» всех уровней власти, активисты и сторонники партии, молодогвардейцы, активисты движения «Добро.рф» и Российских студенческих отрядов.