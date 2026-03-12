Новый глава ГУММиД арестован по делу о гибели 13-летнего подростка в Сормове Происшествия

Фото: телеграм-канал "Метро НН"

Суд отправил нового гендиректора ГУММиД Нижнего Новгорода Анатолия Агеева под домашний арест. Он стал обвиняемым по уголовному делу об обрушении крыши здания на Станционной улице в Сормове, пишет "Коммерсантъ-Приволжье".

Инцидент, в результате которого погиб 13-летний подросток и пострадали еще двое несовершеннолетних, произошел 6 марта. В СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

В рамках дела будет дана правовая оценка действиям и мерам, принятым для консервации заброшенного здания, а также по ограничению доступа посторонних лиц на объект, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По имеющейся информации, неэксплуатируемое здание на Станционной улице готовилось к сносу. Территорию должны расчистить под строительство станции метро "Сормовская", заказчиком работ является ГУММиД.

Напомним, что Агеева назначили директором ГУММиД в январе 2026 года. Его предшественника, Андрея Левдикова, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Он находится в СИЗО.