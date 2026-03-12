Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 марта 2026 12:25
Новый глава ГУММиД арестован по делу о гибели 13-летнего подростка в Сормове
12 марта 2026 09:49
Дело о ДТП с автобусами, перевозившими иностранцев, под Арзамасом дошло до суда
11 марта 2026 21:15
Экс-начальник ГАИ в Лыскове получил 3 года колонии за превышение полномочий
11 марта 2026 15:48
Нижегородская область заняла 4-е место в России по числу ДТП с самокатами
11 марта 2026 12:36
Два нижегородских подростка получили 6 и 8 лет колонии за теракт на ж/д
11 марта 2026 12:22
Названа причина эвакуации ТРК "Жар-птица" в Нижнем Новгороде
11 марта 2026 11:15
Два человека погибли на ночном пожаре из-за сигареты в Канавине
11 марта 2026 10:40
Суд изъял у нижегородского экс-судьи Виктора Фомина имущество на 166 млн рублей
11 марта 2026 10:27
Работник кухни в нижегородском кафе угрожал ножом бармену
11 марта 2026 10:09
Александру Парамонову продлили домашний арест до 2 апреля
Происшествия

Новый глава ГУММиД арестован по делу о гибели 13-летнего подростка в Сормове

12 марта 2026 12:25 Происшествия
Новый глава ГУММиД арестован по делу о гибели 13-летнего подростка в Сормове

Фото: телеграм-канал "Метро НН"

Суд отправил нового гендиректора ГУММиД Нижнего Новгорода Анатолия Агеева под домашний арест. Он стал обвиняемым по уголовному делу об обрушении крыши здания на Станционной улице в Сормове, пишет "Коммерсантъ-Приволжье".

Инцидент, в результате которого погиб 13-летний подросток и пострадали еще двое несовершеннолетних, произошел 6 марта. В СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

В рамках дела будет дана правовая оценка действиям и мерам, принятым для консервации заброшенного здания, а также по ограничению доступа посторонних лиц на объект, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По имеющейся информации, неэксплуатируемое здание на Станционной улице готовилось к сносу. Территорию должны расчистить под строительство станции метро "Сормовская", заказчиком работ является ГУММиД.

Напомним, что Агеева назначили директором ГУММиД в январе 2026 года. Его предшественника, Андрея Левдикова, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Он находится в СИЗО. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Арест Обрушение крыши на Станционной
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных