Дефекты в подземном переходе на площади Лядова устранят весной, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".
За зиму в "подземке" появились дефекты. В частности, местами на сходах откололись части ступеней. А еще поручни не стоят, а болтаются, что создает неудобства пешеходам (когда на ступенях скользко - нет опоры).
Также кое-где под ногами шатается плитка. Можно легко споткнуться и даже упасть.
В администрации Советского района нам сказали, что специалисты осмотрят переход для определения видов и объемов работ по устранению дефектов. "Выявленные недостатки планируется устранить весной", - добавили там.
Напомним, что последний раз ремонт в этом переходе проводился в 2024 году. Причем к работам приступили после массовых жалоб горожан и личного осмотра объекта главой администрации.
