Общество

Дефекты в подземном переходе на площади Лядова устранят весной

13 марта 2026 12:42 Общество
Дефекты в подземном переходе на площади Лядова устранят весной

Дефекты в подземном переходе на площади Лядова устранят весной, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород". 

За зиму в "подземке" появились дефекты. В частности, местами на сходах откололись части ступеней. А еще поручни не стоят, а болтаются, что создает неудобства пешеходам (когда на ступенях скользко - нет опоры). 

Также кое-где под ногами шатается плитка. Можно легко споткнуться и даже упасть. 

В администрации Советского района нам сказали, что специалисты осмотрят переход для определения видов и объемов работ по устранению дефектов. "Выявленные недостатки планируется устранить весной", - добавили там.

Напомним, что последний раз ремонт в этом переходе проводился в 2024 году. Причем к работам приступили после массовых жалоб горожан и личного осмотра объекта главой администрации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Жалобы Советский район
