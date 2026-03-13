Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Нижегородцам напомнили порядок возврата некачественных товаров

13 марта 2026 14:13 Общество
Нижегородцам напомнили порядок возврата некачественных товаров

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С начала 2026 года в управление Роспотребнадзора Нижегородской области от потребителей уже поступило около 2 тысяч жалоб. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщила заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Эльмира Горюнова, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По ее словам, в прошлом году было более 8 тысяч обращений от потребителей. Она отметила, что большая часть обращений связана со сферой торговли, прежде всего — с дистанционными покупками. Нижегородцы все чаще заказывают товары через интернет, что отражается и на количестве претензий.

Среди основных причин — нарушение сроков доставки предварительно оплаченных заказов, отказы в возврате средств за некачественную продукцию и несоблюдение сроков ответа на претензии.

По ее словам, если речь идет о дистанционной торговле, важно учитывать, что в сделке участвуют две стороны — интернет-площадка и сам продавец, и это, как правило, разные юридические лица. При этом ответственность агрегатора ограничена законом: он отвечает лишь за достоверность предоставленной продавцом информации.

Если товар оказался ненадлежащего качества, потребителю следует направить письменную претензию непосредственно продавцу. В обращении можно заявить одно из требований: возврат уплаченной суммы, замену товара, проведение гарантийного ремонта или уменьшение покупной цены. Как показывает практика, чаще всего покупатели требуют вернуть деньги либо заменить товар.

Обратиться с требованием необходимо в течение гарантийного срока. Информация о нем указывается в документации к товару или доводится до покупателя при оформлении заказа в интернет-магазине.

Срок возврата денежных средств за некачественный товар составляет 10 календарных дней. На замену при необходимости проверки качества отводится до 20 календарных дней. Гарантийный ремонт не может превышать 45 календарных дней.

Кроме того, в этом году были ужесточены правила начисления неустойки по закону "О защите прав потребителей". Теперь максимальный размер пени за просрочку возврата денег или замены товара ограничен 100% его стоимости.

"Если раньше размер неустойки не ограничивался ценой товара, то теперь законодатель установил предел — не более стоимости самого товара", — пояснила Горюнова.

Изменился и порядок возврата технически сложных товаров. Теперь при расчете подлежащей выплате суммы учитывается разница между ценой покупки и стоимостью аналогичного товара с учетом износа на момент возврата, а не цена нового изделия, как это было ранее. Исключение составляют случаи умышленного введения потребителя в заблуждение.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор помог нижегородцу отсудить у маркетплейса 192 тысяч рублей. 

Маркетплейс Роспотребнадзор Торговля
Эксклюзив
