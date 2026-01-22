WB выплатит нижегородцу 178 тысяч из-за продажи неисправного "Айфона"

Компания ООО "РВБ", реализующая товары через маркетплейс Wildberries, по решению суда выплатит покупателю компенсацию в размере 178 912 рублей за продажу неработающего смартфона Apple iPhone 14. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Нижегородец приобрел телефон стоимостью 62 430 рублей на официальном сайте Wildberries. Однако при попытке использовать гаджет выяснилось, что он неисправен. Покупатель обратился с претензией через сайт агрегатора, но получил отказ в возврате товара.
В результате искового заявления, поданного Выксунским территориальным отделом Роспотребнадзора по Нижегородской области, суд встал на сторону потребителя. Были представлены доказательства, подтверждающие неисправность телефона и отказ в удовлетворении требований покупателя.
Суд постановил расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с ООО "РВБ" полную стоимость товара, а также дополнительные суммы: 26 844,90 рубля в качестве неустойки, 30 000 рублей за моральный вред и 59 637,45 рубля штрафа.
Общая сумма компенсации составила 178 912,35 рубля. Судебное решение вступило в законную силу.
