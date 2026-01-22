WB выплатит нижегородцу 178 тысяч из-за продажи неисправного "Айфона"

Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
22 января 2026 12:16
Компания ООО "РВБ", реализующая товары через маркетплейс Wildberries, по решению суда выплатит покупателю компенсацию в размере 178 912 рублей за продажу неработающего смартфона Apple iPhone 14. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. 

Нижегородец приобрел телефон стоимостью 62 430 рублей на официальном сайте Wildberries. Однако при попытке использовать гаджет выяснилось, что он неисправен. Покупатель обратился с претензией через сайт агрегатора, но получил отказ в возврате товара.

В результате искового заявления, поданного Выксунским территориальным отделом Роспотребнадзора по Нижегородской области, суд встал на сторону потребителя. Были представлены доказательства, подтверждающие неисправность телефона и отказ в удовлетворении требований покупателя.

Суд постановил расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с ООО "РВБ" полную стоимость товара, а также дополнительные суммы: 26 844,90 рубля в качестве неустойки, 30 000 рублей за моральный вред и 59 637,45 рубля штрафа.

Общая сумма компенсации составила 178 912,35 рубля. Судебное решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что нижегородцы направили письмо основательнице Wildberries из-за строительства склада в Новинках.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Маркетплейс Роспотребнадзор Торговля
