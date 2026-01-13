У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 января 2026 10:44Новые правила расчета больничных начали действовать в Нижегородской области
13 января 2026 10:07Нижегородцев предупредили об опасных ветпрепаратах на маркетплейсах
13 января 2026 09:30Нижегородцам объяснили, как вернуть деньги за отмененный "Щелкунчик"
13 января 2026 09:15Россельхознадзор нашел девять фиктивных предприятий в Нижегородской области
13 января 2026 09:00Владелец ПВЗ в Перевозе обокрал маркетплейс на 400 тысяч рублей
13 января 2026 08:00Более 1 млн рублей направят на дорогу у Нижегородской станции аэрации
13 января 2026 07:00Нижегородцам рассказали, как определить уровень нужной физической активности
12 января 2026 19:00Около 7,7 тысячи нижегородцев прошли диспансеризацию в новогодние праздники
12 января 2026 18:45Психологический онлайн-чат стал доступен нижегородским участникам СВО
12 января 2026 18:18В Балахне завершили капремонт детского отделения и приемного покоя ЦРБ
Общество

Нижегородцев предупредили об опасных ветпрепаратах на маркетплейсах

13 января 2026 10:07 Общество
Нижегородцев предупредили об опасных ветпрепаратах на маркетплейсах

Среди российских зумеров стремительно распространяется опасная тенденция: они заказывают ветеринарные препараты через маркетплейсы и используют их не по назначению. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов. 

По его словам, речь идет о лекарствах, содержащих габапентин — веществе, которое в ветеринарии применяется для лечения животных, а в медицине для людей отпускается строго по рецепту и используется при эпилепсии. При этом на человека габапентин может оказывать одурманивающее воздействие, что и привлекает подростков и молодежь. В отзывах на маркетплейсах они делятся опытом, завуалированно описывая "поведение собачек", которые после приема препарата становятся "общительными и добрыми".

Согласно действующему законодательству, в "человеческих" аптеках препараты с габапентином можно приобрести только по рецепту. Однако в ветеринарной сфере такие лекарства пока не подлежат строгому контролю. Только с 1 марта они будут внесены в предметно-количественный учет, и отпуск их также станет рецептурным.

Никонов добавил, что маркетплейсы пообещали усилить контроль за реализацией подобных товаров, но при этом напомнил, что ответственность за неправильное использование препаратов лежит на покупателях.

Эксперт призвал родителей обратить внимание на поведение своих детей и поговорить с ними о рисках, связанных с подобными экспериментами.

Ранее сообщалось, что управление Россельхознадзора по Нижегородской области заблокировало 232 нелегальных сайта по продаже ветпрепаратов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье лекарства Маркетплейс
Поделиться:
Новости по теме
20 декабря 2025 14:42Нижегородская область вошла в топ-10 по обеспеченности лекарствами
03 декабря 2025 12:26За год нижегородцы потратили на антидепрессанты более 400 млн рублей
29 октября 2025 16:32Нелегальные ветпрепараты продавали в нижегородских зоомагазинах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных