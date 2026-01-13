Нижегородцев предупредили об опасных ветпрепаратах на маркетплейсах Общество

Среди российских зумеров стремительно распространяется опасная тенденция: они заказывают ветеринарные препараты через маркетплейсы и используют их не по назначению. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, речь идет о лекарствах, содержащих габапентин — веществе, которое в ветеринарии применяется для лечения животных, а в медицине для людей отпускается строго по рецепту и используется при эпилепсии. При этом на человека габапентин может оказывать одурманивающее воздействие, что и привлекает подростков и молодежь. В отзывах на маркетплейсах они делятся опытом, завуалированно описывая "поведение собачек", которые после приема препарата становятся "общительными и добрыми".

Согласно действующему законодательству, в "человеческих" аптеках препараты с габапентином можно приобрести только по рецепту. Однако в ветеринарной сфере такие лекарства пока не подлежат строгому контролю. Только с 1 марта они будут внесены в предметно-количественный учет, и отпуск их также станет рецептурным.

Никонов добавил, что маркетплейсы пообещали усилить контроль за реализацией подобных товаров, но при этом напомнил, что ответственность за неправильное использование препаратов лежит на покупателях.

Эксперт призвал родителей обратить внимание на поведение своих детей и поговорить с ними о рисках, связанных с подобными экспериментами.

Ранее сообщалось, что управление Россельхознадзора по Нижегородской области заблокировало 232 нелегальных сайта по продаже ветпрепаратов.