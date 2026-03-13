Рак желудка молодеет: онколог объяснил, почему Лерчек запустила болезнь Общество

Луис Свиччиарини, жених 33-летней Валерии Чекалиной (блогера Лерчек), сообщил о серьёзной болезни своей возлюбленной — раке желудка четвёртой стадии с метастазами в лёгких, ногах и позвоночнике. Диагноз был поставлен после того, как молодая женщина родила четвёртого ребёнка. Возникает вопрос: как врачи могли не заметить болезнь у беременной женщины, почему рак желудка всё чаще поражает молодых людей и какие методы лечения применяются в таких случаях?

Молодость рака желудка: миф или реальность?

Рак желудка чаще всего поражает пожилых людей, и его случаи наиболее часто фиксируются у тех, кто старше 60 лет. Но в последние годы такой вид рака стал чаще диагностироваться у людей моложе 50 лет. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в интервью для 360.ru объяснил это несколькими факторами.

Изменение образа жизни: Современные люди всё чаще путешествуют в другие страны с иным климатом и непривычной едой. Это вызывает стресс для организма и может привести к дисбалансу, способствующему развитию рака ЖКТ. Нездоровая пища: Употребление непривычных блюд может вызвать проблемы с желудком, такие как гастрит. Например, человек, привыкший к европейской кухне, может столкнуться с проблемами после посещения Индии. Солнечная радиация: Интенсивное загорание в непривычных климатических условиях, таких как Австралия или Техас, увеличивает риск развития меланомы.

Ранние признаки рака желудка

По словам врача, рак желудка часто развивается незаметно, но некоторые симптомы могут указывать на его наличие:

дискомфорт, тяжесть и чувство распирания в верхней части живота (эпигастрии);

быстрое насыщение;

потеря аппетита;

отвращение к мясу;

тошнота;

изжога;

общая слабость и повышенная утомляемость.

При появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу.

Кто в группе риска?

Рак желудка — это заболевание, которое может возникнуть у любого человека. Поэтому Черемушкин настоятельно рекомендует проходить регулярные медицинские осмотры.

Онколог также отметил, что для профилактики рака желудка важно вести здоровый образ жизни. Это включает отказ от курения, регулярные занятия спортом и умеренное употребление алкоголя, так как он негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, что подтверждается научными исследованиями.

Особое внимание к профилактическим обследованиям у специалистов должны уделять люди, имеющие заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастриты, язвы или полипы. Кроме того, риск развития рака желудка увеличивается при ожирении и после перенесенных операций на желудке.

Почему болезнь могла быть запущена?

Трагедия, произошедшая с Чекалиной, увы, не единичный случай. Вероятнее всего, болезнь развивалась в её организме на протяжении длительного времени. Она, как это свойственно раку, поначалу скрывала свои симптомы, а затем нанесла сокрушительный удар.

Черемушкин отметил, что при среднем темпе деления клеток, которые в дальнейшем станут основой опухоли, до достижения размера в один сантиметр проходит от пяти до пятнадцати лет. Этот процесс занимает значительное время.

Во время беременности методы обследования ограничены, особенно рентгенологические. Кроме того, жалобы беременной женщины могут быть интерпретированы как естественные проявления беременности. Возможно, у Валерии были жалобы на тошноту или боли в эпигастрии, но они не воспринимались как что-то серьёзное.

Современные методы лечения рака желудка

Ранее Луис Свиччиарини сообщил, что Валерии уже сделали операцию на позвонках, которые начали разрушаться. В ближайшее время она начнёт курс химиотерапии.

Евгений Черемушкин уточнил, что стандартные методы лечения рака желудка включают химиотерапию, хирургическое вмешательство и лучевую терапию. Однако клетки рака желудка часто устойчивы к этим методам. В таких случаях могут применяться экспериментальные методы, такие как иммунотерапия.

Создание вакцины от рака — одна из самых перспективных тем в медицине. Пока вакцина проходит исследования и испытания, но если она будет успешно внедрена, это станет настоящим прорывом.