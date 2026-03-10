Интернет-конференция главврача Нижегородского онкоцентра Сергея Гамаюнова

Тема интернет-конференции: "Как снизить риск рака и выявить болезнь на ранней стадии"

В рамках интернет-конференции главный врач НИИ клинической онкологии, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Нижегородской области Сергей Гамаюнов ответит на вопросы читателей о ранней диагностике онкологических заболеваний, профилактике рака, необходимых обследованиях и тревожных симптомах.

Также эксперт расскажет о современных возможностях лечения онкологических заболеваний и развеет распространенные мифы о раке.

Вопросы принимаются до 10 апреля.

Автор фото: Александр Воложанин