Интернет-конференция главврача Нижегородского онкоцентра Сергея Гамаюнова

Тема интернет-конференции: "Как снизить риск рака и выявить болезнь на ранней стадии"
В рамках интернет-конференции главный врач НИИ клинической онкологии, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Нижегородской области Сергей Гамаюнов ответит на вопросы читателей о ранней диагностике онкологических заболеваний, профилактике рака, необходимых обследованиях и тревожных симптомах.
Также эксперт расскажет о современных возможностях лечения онкологических заболеваний и развеет распространенные мифы о раке.
Вопросы принимаются до 10 апреля.
Автор фото: Александр Воложанин
