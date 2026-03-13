Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 марта 2026 10:03
Препарат для лечения рака мочевого пузыря протестируют на нижегородцах
13 марта 2026 09:16
Теплая и сухая погода ждет нижегородцев в выходные
13 марта 2026 08:00
Два населенных пункта исчезли, а еще 24 изменили вид в Нижегородской области
13 марта 2026 07:00
Нижегородская мэрия создала штаб для борьбы с лесными и торфяными пожарами
12 марта 2026 19:47
Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области выросла на 4,9%
12 марта 2026 19:20
Более 7 000 км разметки нанесут на дорогах Нижегородской области
12 марта 2026 18:02
14 нижегородских школьников представляют регион в финале Интеллектуальной олимпиады ПФО
12 марта 2026 17:40
Середина марта в Нижегородской области будет теплее обычного
12 марта 2026 17:16
"Ростелеком" расширил систему видеонаблюдения в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 17:09
В белые списки предложили включить кикшеринги, банкоматы и видеонаблюдение
Общество

Препарат для лечения рака мочевого пузыря протестируют на нижегородцах

13 марта 2026 10:03 Общество
Препарат для лечения рака мочевого пузыря протестируют на нижегородцах

Фото: Александр Воложанин

Biocad начала клинические исследования препарата BCD-225, предназначенного для терапии рака мочевого пузыря. Об этом сообщается на сайте компании.

В первую фазу исследований Biocad планирует оценить безопасность и подобрать терапевтическую дозу BCD-225 при его применении в комбинации со стандартной терапией — противоопухолевой вакциной БЦЖ — у совершеннолетних пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. 

Рак мочевого пузыря относится к числу наиболее распространенных онкозаболеваний: седьмое место среди всех злокачественных новообразований у мужчин и 17-е — у женщин.

Препарат исследуют не только в Нижнем Новгороде (ФБУЗ "ПОМЦ"), но и в Барнауле, Москве, Красноярске, Уфе, Иванове, Санкт-Петербурге и других городах.

Ранее сообщалось, что нижегородцам станут доступны по ОМС бесплатные вакцины от рак.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье онкология
Поделиться:
Новости по теме
12 марта 2026 10:28
Рак гортани обнаружили у нижегородского вейпера
12 марта 2026 08:27
Минздрав закупает томографы для Нижегородского онкоцентра
08 февраля 2026 10:09
Смертность от онкологии в Нижегородской области достигла рекордно низкого уровня
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных