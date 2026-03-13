Препарат для лечения рака мочевого пузыря протестируют на нижегородцах Общество

Фото: Александр Воложанин

Biocad начала клинические исследования препарата BCD-225, предназначенного для терапии рака мочевого пузыря. Об этом сообщается на сайте компании.

В первую фазу исследований Biocad планирует оценить безопасность и подобрать терапевтическую дозу BCD-225 при его применении в комбинации со стандартной терапией — противоопухолевой вакциной БЦЖ — у совершеннолетних пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря.

Рак мочевого пузыря относится к числу наиболее распространенных онкозаболеваний: седьмое место среди всех злокачественных новообразований у мужчин и 17-е — у женщин.

Препарат исследуют не только в Нижнем Новгороде (ФБУЗ "ПОМЦ"), но и в Барнауле, Москве, Красноярске, Уфе, Иванове, Санкт-Петербурге и других городах.

Ранее сообщалось, что нижегородцам станут доступны по ОМС бесплатные вакцины от рак.