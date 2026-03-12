Бесплатные вакцины от рака могут стать доступны нижегородцам по ОМС в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

В России планируют расширить программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В нее могут добавить новые методы лечения онкологических заболеваний, включая противораковые вакцины.

Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления Минздрава РФ, который проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Предполагается, что они вступят в силу в 2026 году.

В пояснительной записке отмечается, что раздел высокотехнологичной медицинской помощи предлагается дополнить персонализированными методами терапии. Речь идет о лекарственном лечении с применением мРНК-вакцин, созданных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли конкретного пациента.

Также в перечень планируется включить персонализированную пептидную вакцину от рака "Онкопепт" для терапии метастатического колоректального рака и Т-клеточную иммунотерапию с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.

Отмечается, что такие методы смогут применять только медицинские организации, учредителями которых выступают правительство РФ или федеральные органы исполнительной власти.

В документе уточняется, что лечение с использованием персонализированных мРНК-вакцин будет проходить в несколько этапов. Первый и второй этапы предусмотрены однократно, третий — двукратно, четвертый — пятикратно. Общая продолжительность терапии превысит полгода.

Необходимость отдельных нормативов финансирования для каждого этапа объясняется длительностью и высокой стоимостью лечения, в том числе из-за сложного и дорогостоящего производства персонализированных мРНК-вакцин.

Ранее сообщалось, что в российских клиниках начали применять новый отечественный радиофармацевтический препарат "Ракурс 223Ra" для лечения онкологических заболеваний, при которых возникают метастазы в костях.

