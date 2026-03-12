Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2026 11:08
АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело профориентационную встречу со школьниками Нижнего Новгорода
12 марта 2026 11:07
Нижегородцы могут записаться на диспансеризацию через портал "Госуслуги"
12 марта 2026 10:56
Сервисы оплаты проезда в Нижнем Новгороде доступны при ограничениях интернета
12 марта 2026 10:40
Нижегородцев просят помочь в поиске родственников погибших военнопленных
12 марта 2026 10:28
Рак гортани обнаружили у нижегородского вейпера
12 марта 2026 10:20
Студентка НИУ Президентской академии взяла бронзу на Всероссийской олимпиаде по праву
12 марта 2026 10:11
Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задерживают почти на сутки
12 марта 2026 10:05
Бесплатные вакцины от рака могут стать доступны нижегородцам по ОМС в 2026 году
12 марта 2026 09:01
В преддверии таяния снега активисты "Единой России" помогают пожилым предотвращать подтопление домов
12 марта 2026 08:27
Минздрав закупает томографы для Нижегородского онкоцентра
Общество

Бесплатные вакцины от рака могут стать доступны нижегородцам по ОМС в 2026 году

12 марта 2026 10:05 Общество
Бесплатные вакцины от рака могут стать нижегородцам по ОМС в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

В России планируют расширить программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В нее могут добавить новые методы лечения онкологических заболеваний, включая противораковые вакцины.

Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления Минздрава РФ, который проходит  независимую антикоррупционную экспертизу. Предполагается, что они вступят в силу в 2026 году.

В пояснительной записке отмечается, что раздел высокотехнологичной медицинской помощи предлагается дополнить персонализированными методами терапии. Речь идет о лекарственном лечении с применением мРНК-вакцин, созданных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли конкретного пациента.

Также в перечень планируется включить персонализированную пептидную вакцину от рака "Онкопепт" для терапии метастатического колоректального рака и Т-клеточную иммунотерапию с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.

Отмечается, что такие методы смогут применять только медицинские организации, учредителями которых выступают правительство РФ или федеральные органы исполнительной власти.

В документе уточняется, что лечение с использованием персонализированных мРНК-вакцин будет проходить в несколько этапов. Первый и второй этапы предусмотрены однократно, третий — двукратно, четвертый — пятикратно. Общая продолжительность терапии превысит полгода.

Необходимость отдельных нормативов финансирования для каждого этапа объясняется длительностью и высокой стоимостью лечения, в том числе из-за сложного и дорогостоящего производства персонализированных мРНК-вакцин.

Ранее сообщалось, что в российских клиниках начали применять новый отечественный радиофармацевтический препарат "Ракурс 223Ra" для лечения онкологических заболеваний, при которых возникают метастазы в костях. 

Добавим, что сейчас на сайте НИА "Нижний Новгород" проходит онлайн-конференция с главврачом НИИ клинической онкологии Сергеем Гамаюновым, в рамках которой читатели могут задать свои вопросы. Она продлится до 10 апреля. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье онкология
Поделиться:
Новости по теме
12 марта 2026 08:27
Минздрав закупает томографы для Нижегородского онкоцентра
05 марта 2026 18:00
Оперблок и реанимацию отремонтировали в онкодиспансере №3 в Дзержинске
03 января 2026 10:15
Минздрав РФ составил портрет онкопациента: чаще болеют женщины 65+
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных