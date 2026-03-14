Нижегородцы-доноры не смогут сдавать кровь месяц после визита к стоматологу Общество

В России разработали новый порядок медицинского обследования доноров крови. Проект регламента расширяет перечень противопоказаний для сдачи крови и её компонентов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Согласно документу, после любого амбулаторного стоматологического лечения сдавать кровь будет нельзя в течение 30 календарных дней. Такой же срок отвода предусмотрен для тех, кто проходит лечение дерматотропными препаратами.

Если донор принимал глюкокортикостероиды, к донации его допустят только через 14 дней после завершения терапии.

Сохраняется и действующее ограничение для любителей татуировок и пирсинга — им по-прежнему придётся ждать 120 дней перед сдачей крови.

При этом часть процедур упростят. Анкеты и информированные согласия разрешат оформлять в электронном виде, а срок их действия увеличат до одного года вместо оформления при каждом визите.

Обновлённые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области вырос размер денежной компенсации для доноров крови до 970 рублей за донацию.