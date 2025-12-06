Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцы совершили более 57,4 тысячи безвозмездных донаций с начала года

06 декабря 2025 18:25 Общество
Нижегородцы совершили более 57,4 тысячи безвозмездных донаций с начала года

Фото: Александр Воложанин

С начала 2025 года жители Нижегородской области совершили свыше 57,4 тысячи безвозмездных донаций. Об этом сообщили в областном центре крови имени Н.Я. Климовой.

Общее число участников составило более 19,5 тысячи человек, причем только в ноябре к инициативе присоединились свыше 4,6 тысячи нижегородцев.

По данным за 11 месяцев текущего года, в 75,3% случаев учреждение осуществляло заготовку цельной крови. Это более 43,2 тысячи донаций от общего объема.

Около 21% всех процедур приходилось на заготовку донорской плазмы с использованием метода аппаратного фракционирования. В общей сложности было получено порядка 12 тысяч литров.

Менее 4% донаций составил тромбоцитаферез, при котором заготавливаются тромбоциты. Эти компоненты крови получают в индивидуальном порядке от постоянных доноров-мужчин с подходящими медицинскими показателями. С начала года было заготовлено почти 2,2 тысячи литров тромбоцитов.

Ранее сообщалось, что почетный знак "Заслуженный донор" учредили в Нижегородской области.

