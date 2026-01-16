Нижегородские доноры смогут получать по 970 рублей за каждую донацию Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области вырос размер денежной компенсации для доноров крови.

Хотя само донорство остаётся безвозмездным, вместо бесплатного питания доноры могут выбрать выплату, напомнил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Теперь после каждой донации полагается 970 рублей. Сумма увеличена в связи с ростом прожиточного минимума в регионе на 6,8%.

Пока средства выдают наличными, однако в Областном центре крови имени Климовой уже готовятся перейти на безнал.

Кроме того, проиндексирована ежегодная выплата для Почётных доноров. Сумма выросла на 4% и теперь составляет 19 497 рублей. Перевод средств на карты МИР планируется завершить до 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижегородской области начнут вручать почетный знак "Заслуженный донор".