26 февраля 2026 17:12
Названы первые кандидаты на присвоение знака Заслуженный донор Нижегородской области

Фото: пресс-служба ЗСНО

26 февраля на заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты утвердили список кандидатов, которые первыми в регионе удостоены Почетного знака «Заслуженный донор Нижегородской области».

В него вошли 40 человек, чей вклад в развитие донорского движения поистине высок. Это жители Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Кулебак, Кстовского района, Павлова, Сергача, а также Балахнинского, Городецкого, Павловского и Уренского муниципальных округов.

Напомним, что Почетный знак был учрежден по инициативе председателя Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина в июле 2025 года. Региональная награда призвана отметить людей, для которых помощь ближнему стала делом жизни. Претендовать на знак могут граждане РФ, проживающие на территории региона и безвозмездно сдавшие кровь, ее компоненты или плазму от 80 до 120 раз и более в госучреждениях, подведомственных областному минздраву.

Анализ списка награжденных показывает, что общее количество донаций у кандидатов варьируется от 122 до 277.

«Считаю это событие действительно важным для региона, оно подчеркивает ценность человеческого участия и солидарности. Посмотрите на цифры: 277 донаций – это 277 раз, когда человек пришел помочь незнакомцу. Это тихий подвиг, который совершил человек, не прося ничего взамен. Наши доноры – это люди с редкими качествами души – золотой фонд Нижегородской области. Звание Заслуженный донор – это знак признания от всего региона», – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Полный список кандидатов опубликован в тексте постановления на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской области.

донор Законодательное собрание Награды
