Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Нижегородские школы в 2026 году примут более 30 тысяч первоклассников

15 марта 2026 10:09 Общество
Фото: Кира Мишина

В новом учебном году 2026/2027 школы региона примут более 30 тысяч первоклассников. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков "КП-Нижний Новгород".

Приём заявлений на зачисление детей в первые классы начнётся уже 1 апреля. Процедура приёма останется неизменной, и родители смогут подать документы в школу, к которой их ребёнок прикреплён по месту жительства.

Первый этап приёма заявлений продлится с 1 апреля по 30 июня. В этот период можно подать заявление в школу, закреплённую за адресом проживания ребенка.

С 6 июля начнётся второй этап, в рамках которого родители смогут подать документы в любую школу, где будут свободные места после основной волны зачисления.

Министерство образования Нижегородской области напоминает, что подать заявление можно как через электронные сервисы, так и непосредственно в образовательном учреждении.

Напомним, запись на приём в 1 классы Школы 800 состоится 16 марта. Кроме того, Школа 800 начала приёмную кампанию для учеников, желающих продолжить обучение в 5–7 и 10 классах в одном из трёх корпусов школы.

