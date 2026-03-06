Нижегородские школы откроют прием заявлений в первые классы с 1 апреля Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области запись в первые классы начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. О правилах кампании на родительском онлайн-собрании рассказал министр образования региона Михаил Пучков.

В течение этого периода документы примут у семей, чьи дома закреплены за конкретной школой. Проверить, к какому учебному заведению относится адрес, можно на сайте районного отдела образования. Соответствующее распоряжение с перечнем домов должны опубликовать до 15 марта.

Одновременно заявления подают родители детей из льготных категорий. Преимущество имеют те, чьи братья или сестры уже учатся в выбранной школе. Первоочередное право также предусмотрено для детей военнослужащих, сотрудников полиции и федеральных органов исполнительной власти по месту жительства. Льготы необходимо подтвердить документами.

До 30 июня школы обязаны оформить приказы о зачислении первоклассников с закрепленных территорий и льготников. Документ издается в течение трех рабочих дней.

Если дом не относится к закрепленному участку, в первую волну заявление не примут. В таком случае подать документы можно будет во второй этап — после 6 июля, при наличии свободных мест. Он завершится не позднее 5 сентября.

Заявление можно направить через портал госуслуг, отправить заказным письмом или подать лично в школе. Уведомление о зачислении родители получат выбранным способом.

В обычном порядке в первый класс принимают детей от 6,5 до 8 лет. Если ребенок не укладывается в этот возрастной диапазон, решение принимает специальная комиссия муниципалитета.

