Приём заявок на обучение в Школе 800 открыли в Нижнем Новгороде

Приём заявок на обучение в Школе 800 открыли в Нижнем Новгороде

Школа 800 начинает приёмную кампанию для учеников, желающих поступить в 1 класс на 2026–2027 учебный год, а также продолжить обучение в 5–7 и 10 классах.

В корпусах "Верхние Печёры" и "Автозавод" будут приняты по 150 первоклассников, а в корпусе "Сормово" — 100 учеников. Прописка не имеет значения, поскольку у Школы 800 нет и не было микроучастков. В школу может поступить любой желающий при выполнении всех правил приёма.

Как рассказали в администрации образовательного учреждения, приёмная кампания включает несколько этапов. 2-5 марта родителям нужно создать личный кабинет на сайте школы и заполнить анкету ребёнка. 16 марта пройдёт бронирование времени подачи документов. Важно быть готовым к проверке на робота — перед кнопкой бронирования появится "капча" (CAPTCHA), которая представляет собой мини-тест для подтверждения, что вы человек.

  • Верхние Печёры: с 10:00 16 марта до 10:00 17 марта.

  • Автозавод: с 11:00 16 марта до 11:00 17 марта.

  • Сормово: с 12:00 16 марта до 12:00 17 марта.

Кроме того, Школа 800 начинает приёмную кампанию для учеников, желающих продолжить обучение в 5–7 и 10 классах в одном из трёх корпусов школы.

Данная приёмная кампания также включает несколько этапов. В срок 23 по 27 марта нужно создать личный кабинет и анкету ребёнка на сайте школы, а 6–10 апреля пройдут очные вступительные испытания в школе: для учеников 5 классов испытания включают русский язык и математику, ученики 10 классов также сдают профильный предмет, который зависит от выбранного направления.

В каждом корпусе школы доступно определённое количество мест:

Корпус "Автозавод"

  • 5 класс: 125 мест;

  • 10 класс: 100 мест (по направлениям):
      - IT (информатика и профильная математика) – 25 мест;
      - Инженерный (физика и профильная математика) – 13 мест;
      - Гуманитарный (английский и обществознание) – 12 мест;
      - Гуманитарный (история и обществознание) – 13 мест;
      - Естественно-научный (химия и биология) – 25 мест;
      - Социально-экономический (обществознание, география и профильная математика) – 12 мест.

Корпус "Верхние Печёры"

  • 5 класс: 125 мест;

  • 7 класс: 6 мест;

  • 10 класс: 100 мест (по направлениям):
      - IT (информатика и профильная математика) – 25 мест;
      - Инженерный (физика и профильная математика) – 13 мест;
      - Гуманитарный (английский и обществознание) – 25 мест;
      - Естественно-научный (химия и биология) – 12 мест;
      - Социально-экономический (обществознание и профильная математика) – 25 мест.

Корпус "Сормово"

  • 5 класс: 100 мест;

  • 6 класс: 6 мест;

  • 10 класс: 50 мест (по направлениям):
      - Гуманитарный (английский и обществознание) – 12 мест;
      - Естественно-научный (химия и биология) – 13 мест;
      - Социально-экономический (обществознание, география и профильная математика) – 25 мест.

Для кандидатов в 10 класс важно отметить, что они могут подать заявку максимум на два профиля. 

Напомним, директор Школы 800 Марк Сартан на сайте НИА "Нижний Новгород" ответил горожанам на вопросы, касающиеся приёмной кампании 2026-2027.

