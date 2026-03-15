Данные о здоровье водителей будут сразу отправляться в ГАИ с 2027 года

15 марта 2026 17:51 Общество
Данные о здоровье водителей будут сразу отправляться в ГАИ с 2027 года

С марта 2027 года Госавтоинспекция начнёт получать данные о состоянии здоровья водителей в режиме реального времени. Это значит, что если врач обнаружит проблемы, действие водительских прав может быть приостановлено немедленно, а не через 10 лет, как это происходит сейчас при плановой замене. Об этом рассказал главред медицинского информагентства "Стационар-пресс" Алесей Никонов.

Он объяснил, как будет работать новая система. После того, как врач поставит диагноз, информация автоматически будет передана в единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а система, в свою очередь, отправит уведомление в базу данных МВД. На основании полученной информации права могут быть аннулированы.

Если права временно приостановлены, у водителя есть месяц на лечение. После этого необходимо пройти повторное медицинское обследование. Если состояние здоровья улучшилось, права можно будет вернуть на основании медицинского заключения.

В список заболеваний, которые могут стать основанием для временного запрета на вождение, входят: психические расстройства, такие как шизофрения, умственная отсталость и тяжёлые психозы; зависимости от психоактивных веществ; неврологические заболевания, включая эпилепсию и судорожные припадки, в том числе вызванные употреблением алкоголя.

Ранее многие водители игнорировали рекомендации эпилептологов и продолжали управлять транспортным средством, несмотря на риск. Теперь это станет невозможным, так как скрыть диагноз от системы будет практически невозможно.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

