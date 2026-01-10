Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 января 2026 14:05Учёные ННГУ нашли способ усилить эффективность противоопухолевых препаратов
10 января 2026 13:33Нижегородцам напомнили о повышении штрафов за неправильную перевозку детей
10 января 2026 13:06Свыше 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за три дня
10 января 2026 11:55Пассажиров перенаправленного в Нижний Новгород рейса отправят в Москву автобусом
10 января 2026 11:20Более 25 тысяч кв. м дорожного покрытия отремонтировали в Канавине в 2025 году
10 января 2026 10:56Мороз окрепнет в Нижегородской области в последние дни новогодних каникул
10 января 2026 10:34Транспортная прокуратура следит за задержкой авиарейсов в Нижнем Новгороде
10 января 2026 10:07Кадровый центр помог трудоустроиться более 500 нижегородцам с инвалидностью
10 января 2026 09:15Снегопады сохранятся в Нижнем Новгороде и области на весь день 10 января
10 января 2026 08:47Авиарейсы до Шереметьева перенаправляются в Нижний Новгород из-за плохой погоды
Общество

Нижегородцам напомнили о повышении штрафов за неправильную перевозку детей

10 января 2026 13:33 Общество
Нижегородцам напомнили о повышении штрафов за неправильную перевозку детей

С 9 января 2026 года в России ужесточены меры ответственности за нарушение правил перевозки детей. Изменения касаются водителей, должностных и юридических лиц, а также предпринимателей, занимающихся перевозками.

Как рассказали в Госавтоинспекции Нижегородской области, теперь за несоблюдение требований к перевозке детей предусмотрены более высокие штрафы, в соответствии с обновлённой статьёй 12.23 КоАП РФ.

Водители теперь будут платить штраф в размере 5 тысяч рублей (ранее — 3 тысячи рублей, должностные лица столкнутся с взысканием в 50 тысяч рублей (ранее — 25 тысяч рублей), юридические лица и предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юрлица, будут обязаны выплатить 200 тысяч рублей (ранее — 100 тысяч рублей).

Самозанятые граждане, предоставляющие услуги легкового такси, при нарушении правил перевозки детей будут нести ответственность как должностные лица и платить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Эти изменения были приняты в ответ на увеличение случаев травматизма детей-пассажиров из-за нарушений со стороны водителей. Использование детских удерживающих систем остаётся единственным эффективным способом защиты детей в случае ДТП, подчеркнули в ГАИ.

Напомним, по действующим правилам, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться исключительно с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) возможна как использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, так и с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только в автокресле или с бустером.

Напомним, что в Нижегородской области хотят увеличить штрафы за нарушение тишины.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госавтоинспекция Дети Штраф
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных