Нижегородцам напомнили о повышении штрафов за неправильную перевозку детей Общество

С 9 января 2026 года в России ужесточены меры ответственности за нарушение правил перевозки детей. Изменения касаются водителей, должностных и юридических лиц, а также предпринимателей, занимающихся перевозками.

Как рассказали в Госавтоинспекции Нижегородской области, теперь за несоблюдение требований к перевозке детей предусмотрены более высокие штрафы, в соответствии с обновлённой статьёй 12.23 КоАП РФ.

Водители теперь будут платить штраф в размере 5 тысяч рублей (ранее — 3 тысячи рублей, должностные лица столкнутся с взысканием в 50 тысяч рублей (ранее — 25 тысяч рублей), юридические лица и предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юрлица, будут обязаны выплатить 200 тысяч рублей (ранее — 100 тысяч рублей).

Самозанятые граждане, предоставляющие услуги легкового такси, при нарушении правил перевозки детей будут нести ответственность как должностные лица и платить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Эти изменения были приняты в ответ на увеличение случаев травматизма детей-пассажиров из-за нарушений со стороны водителей. Использование детских удерживающих систем остаётся единственным эффективным способом защиты детей в случае ДТП, подчеркнули в ГАИ.

Напомним, по действующим правилам, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться исключительно с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) возможна как использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, так и с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только в автокресле или с бустером.

