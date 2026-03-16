Как правильно выбрать зубную щетку и пасту: советы стоматолога

Фото: pixabay.com

Здоровые зубы — это не только эстетика улыбки, но и важная часть общего здоровья человека. Проблемы в полости рта способны отражаться на состоянии различных органов и систем организма. Поэтому регулярная гигиена и профилактика позволяют не только сохранить зубы, но и снизить риск развития многих заболеваний. О том, как правильно заботиться о здоровье полости рта, рассказал главный врач Нижегородской областной стоматологической поликлиники Анатолий Сидорин.

Гигиена как основа здоровья

В полости рта человека постоянно присутствует огромное количество микроорганизмов. Они оседают на зубах, деснах, языке и слизистой оболочке щек. Со временем бактерии образуют колонии, а продукты их жизнедеятельности могут становиться причиной различных стоматологических проблем. Более того, попадая в организм, эти бактерии способны провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Именно поэтому ключевым правилом остается регулярная гигиена. Она включает чистку зубов два раза в день, полоскание рта после приема пищи, очищение межзубных промежутков и десневой борозды, а также чистку поверхности языка специальным скребком.

Не менее важна и профилактика у стоматолога. Даже если человека ничего не беспокоит, посещать врача рекомендуется раз в полгода. Раннее выявление заболевания значительно упрощает лечение.

Если под рукой нет зубной щетки, после еды можно воспользоваться дополнительными средствами гигиены — ополаскивателем для рта, дезодорантом для полости рта или жевательной резинкой. Однако использовать жевательную резинку рекомендуется не дольше пяти минут.

Полезным устройством для домашнего ухода специалисты называют ирригатор. Струя воды помогает удалять остатки пищи из межзубных промежутков и из-под ортопедических конструкций, а также оказывает мягкий массаж десен.

При этом от использования деревянных зубочисток стоматологи советуют отказаться. Они часто травмируют десны и могут легко ломаться. Более безопасной альтернативой считаются зубные нити (флоссы) и специальные межзубные ершики.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Некоторые изменения в полости рта требуют особого внимания. Как отмечает Анатолий Сидорин, поводом для немедленного обращения к врачу могут стать небольшие припухлости, появление язвочек или эрозий, изменение цвета и структуры слизистой оболочки рта или языка, а также ощущение сухости и жжения.

Подобные симптомы могут свидетельствовать о риске развития онкологических заболеваний полости рта. Среди основных факторов риска специалисты называют курение, злоупотребление алкоголем и хронические травмы слизистой оболочки.

Профилактика таких заболеваний включает своевременное лечение зубов и предраковых состояний, удаление зубных отложений, отказ от вредных привычек и соблюдение гигиены полости рта.

В Нижегородской областной стоматологической поликлинике для раннего выявления онкологических проявлений применяется люминесцентная стоматоскопия. Исследование проводится с помощью специальной лампы, которая позволяет обнаружить изменения в тканях даже на ранних стадиях, когда симптомы еще отсутствуют. Осмотр занимает всего 5-10 минут.

Как правильно выбрать зубную щетку

По словам специалиста, основой ухода за зубами остается правильная чистка обычной механической зубной щеткой. Существуют щетки с натуральной щетиной, однако предпочтение лучше отдавать искусственной. Натуральная щетина имеет поры, в которых могут накапливаться микроорганизмы.

Важно также следить за состоянием щетки. Во время использования она не должна деформироваться, а щетинки должны оставаться параллельными. При чистке не следует слишком сильно давить на щетку.

Жесткость щетины подбирается индивидуально — лучше всего обсудить этот вопрос со стоматологом. Менять зубную щетку рекомендуется каждые три месяца.

Что касается электрических и ультразвуковых моделей, однозначного мнения о них у специалистов нет. Их использование подбирается индивидуально, однако такие устройства могут быть полезны для очищения труднодоступных участков.

Как подобрать зубную пасту

При выборе зубной пасты стоматологи советуют придерживаться нескольких принципов. Прежде всего рекомендуется чередовать пасты с разным составом, чтобы профилактика проводилась сразу в нескольких направлениях.

При повышенной чувствительности зубов применяются специальные пасты. Правда, использовать их постоянно не рекомендуется. Если наблюдается кровоточивость десен, лучше выбирать пасты, содержащие хлоргексидин, триклозан или растительные компоненты. Для укрепления эмали подойдут средства с кальцием, фосфором и фтором.

Также важно помнить, что зубную пасту нельзя глотать! После чистки рот необходимо тщательно прополоскать.

Распространенные мифы о зубных пастах

Стоматологи отмечают: вокруг средств для ухода за зубами существует множество заблуждений. Например, распространено мнение о существовании отбеливающих зубных паст. На самом деле такие средства чаще всего обладают высокой абразивностью. Они активно снимают налет, но при этом могут царапать эмаль, из-за чего новый налет впоследствии образуется быстрее.

Еще один миф связан с восстановлением эмали. По словам специалистов, зубной пасты, которая могла бы полностью восстановить эмаль зуба, не существует.

Также не стоит считать, что большое количество пасты делает чистку более эффективной. Для взрослого человека достаточно полоски длиной около одного сантиметра, а ребенку — объема размером с горошину.

Кроме того, стоматологи не рекомендуют использовать зубные пасты с яркой окраской. Они могут маскировать важный симптом — кровоточивость десен, из-за чего проблема может остаться незамеченной.

Проведение профилактических медосмотров и диспансеризации направлено на достижение целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Проект ориентирован на увеличение продолжительности жизни и предусматривает модернизацию медицинской инфраструктуры, привлечение квалифицированных кадров, внедрение современных подходов к профилактике и лечению хронических заболеваний, а также развитие экстренной помощи и реабилитации.