Как изменятся цены в Нижегородской областной стоматологии в 2026 году

Как изменятся цены в Нижегородской областной стоматологии в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская областная стоматология решила не пересматривать цены на большинство своих услуг. С 12 января 2026 года вступает в силу обновлённый прайс, но, как выяснилось, он почти не отличается от прошлогоднего. Об этом рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

В декабре эксперты прогнозировали значительное подорожание стоматологических услуг — от 50 до 100%. Причинами называли повышение НДС до 22%, удорожание расходных материалов и логистики. Однако эти ожидания не оправдались.

Стоимость таких популярных процедур, как пломбирование и отбеливание зубов, останется без изменений. Также не изменится цена первичного приема стоматолога — она сохранится на отметке 600 рублей.

Некоторые позиции претерпели незначительные корректировки. Так, анестезия подорожает на 100 рублей, а выездное протезирование — на 200 рублей. В то же время снятие временной пломбы, наоборот, станет дешевле. Его цена снизится с 350 до 150 рублей.

Главврач областной стоматологии Анатолий Сидорин подтвердил, что клиники продолжают придерживаться доступной ценовой политики. Он также напомнил, что многие виды лечения по-прежнему можно получить бесплатно по полису ОМС.

Кроме того, с 2026 года в перечень услуг добавлена 3D-печать коронок.

Ранее сообщалось, что должность врача по медицине здорового долголетия появится в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Медицина и здоровье Стоматология Цены
