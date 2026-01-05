Как изменятся цены в Нижегородской областной стоматологии в 2026 году

Фото:
Нижегородская областная стоматология решила не пересматривать цены на большинство своих услуг. С 12 января 2026 года вступает в силу обновлённый прайс, но, как выяснилось, он почти не отличается от прошлогоднего. Об этом рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
В декабре эксперты прогнозировали значительное подорожание стоматологических услуг — от 50 до 100%. Причинами называли повышение НДС до 22%, удорожание расходных материалов и логистики. Однако эти ожидания не оправдались.
Стоимость таких популярных процедур, как пломбирование и отбеливание зубов, останется без изменений. Также не изменится цена первичного приема стоматолога — она сохранится на отметке 600 рублей.
Некоторые позиции претерпели незначительные корректировки. Так, анестезия подорожает на 100 рублей, а выездное протезирование — на 200 рублей. В то же время снятие временной пломбы, наоборот, станет дешевле. Его цена снизится с 350 до 150 рублей.
Главврач областной стоматологии Анатолий Сидорин подтвердил, что клиники продолжают придерживаться доступной ценовой политики. Он также напомнил, что многие виды лечения по-прежнему можно получить бесплатно по полису ОМС.
Кроме того, с 2026 года в перечень услуг добавлена 3D-печать коронок.
