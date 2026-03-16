График социальных выплат: когда придут пособия и пенсии в апреле

С 1 апреля 2026 года в России изменятся даты выплат социальных пособий и пенсий, сообщает 360.ru. Эти изменения связаны с региональными особенностями и графиками работы банков. Для уточнения конкретной даты получения выплат можно обратиться на горячую линию местного отделения Социального фонда России, или ознакомиться с информацией на официальных сайтах региональных отделений.
В разных регионах страны даты выплат могут варьироваться, например:
Нижегородская область: с 2 по 21 апреля;
Воронежская область: с 3 по 24 апреля;
Пермский край: 8, 15 и 23 апреля;
Республика Татарстан: с 10 по 17 и 22 апреля;
Вологодская область: 10, 15 и 21 апреля;
Самарская область: 14 апреля;
Новгородская область: 16, 21 и 24 апреля;
Краснодарский край: до 22 апреля;
Свердловская область: до 27 апреля.
Если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днём, средства начисляются в предшествующий рабочий день. Однако в некоторых регионах возможны исключения. Например, в Нижегородской области выплаты, выпадающие на выходные, переносятся на четверг.
Таким образом, если 4 апреля — суббота, первый день начисления пенсий будет перенесён на 2 апреля. Почта доставляет пенсии с 3 по 24 апреля.
Детские пособия обычно начисляются 3, 5 и 8 числа каждого месяца. Выплаты производятся за предыдущий месяц. Если дата совпадает с выходным или праздником, график корректируется.
Например, семьи с доходом ниже установленного минимума получают выплату из материнского капитала 5 числа каждого месяца. В апреле, когда 5 число выпадает на субботу, пособие будет начислено 3 апреля.
3 апреля россияне получат следующие выплаты:
Выплату после рождения или усыновления первого ребёнка;
Выплату из материнского капитала на ребёнка до трёх лет для малоимущих семей;
Единое пособие на детей до 17 лет;
Пособие неработающим родителям по уходу за детьми до полутора лет;
Пособие ребёнку военнослужащего-призывника.
8 апреля будет произведена выплата по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей.
Большинство выплат в России были проиндексированы в феврале 2026 года на 5,6%, что соответствует уровню инфляции за 2025 год. Это затронуло семьи с детьми, Героев Труда России, работающих граждан, инвалидов и другие категории. В апреле массового повышения пособий не ожидается.
Пособия можно получить несколькими способами:
Банковский перевод на карту "Мир" или счёт без карты.
Почта — с 1 по 25 число месяца. Конкретную дату можно узнать в отделении СФР или по телефону горячей линии.
Для получения выплат через почту можно выбрать доставку на дом или забрать пособие в отделении. Изменить способ получения можно в МФЦ, отделении СФР или через портал госуслуг. Заявление рассматривается в течение трёх дней.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+