Общество

График социальных выплат: когда придут пособия и пенсии в апреле

16 марта 2026 16:15 Общество
График социальных выплат: когда придут пособия и пенсии в апреле

С 1 апреля 2026 года в России изменятся даты выплат социальных пособий и пенсий, сообщает 360.ru. Эти изменения связаны с региональными особенностями и графиками работы банков. Для уточнения конкретной даты получения выплат можно обратиться на горячую линию местного отделения Социального фонда России, или ознакомиться с информацией на официальных сайтах региональных отделений.

График выплат социальных пенсий в апреле 2026 года

В разных регионах страны даты выплат могут варьироваться, например:

  • Нижегородская область: с 2 по 21 апреля;

  • Воронежская область: с 3 по 24 апреля;

  • Пермский край: 8, 15 и 23 апреля;

  • Республика Татарстан: с 10 по 17 и 22 апреля;

  • Вологодская область: 10, 15 и 21 апреля;

  • Самарская область: 14 апреля;

  • Новгородская область: 16, 21 и 24 апреля;

  • Краснодарский край: до 22 апреля;

  • Свердловская область: до 27 апреля.

Особенности выплат

Если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днём, средства начисляются в предшествующий рабочий день. Однако в некоторых регионах возможны исключения. Например, в Нижегородской области выплаты, выпадающие на выходные, переносятся на четверг.

Таким образом, если 4 апреля — суббота, первый день начисления пенсий будет перенесён на 2 апреля. Почта доставляет пенсии с 3 по 24 апреля.

Детские пособия в апреле

Детские пособия обычно начисляются 3, 5 и 8 числа каждого месяца. Выплаты производятся за предыдущий месяц. Если дата совпадает с выходным или праздником, график корректируется.

Например, семьи с доходом ниже установленного минимума получают выплату из материнского капитала 5 числа каждого месяца. В апреле, когда 5 число выпадает на субботу, пособие будет начислено 3 апреля.

3 апреля россияне получат следующие выплаты:

  • Выплату после рождения или усыновления первого ребёнка;

  • Выплату из материнского капитала на ребёнка до трёх лет для малоимущих семей;

  • Единое пособие на детей до 17 лет;

  • Пособие неработающим родителям по уходу за детьми до полутора лет;

  • Пособие ребёнку военнослужащего-призывника.

8 апреля будет произведена выплата по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей.

Индексация выплат

Большинство выплат в России были проиндексированы в феврале 2026 года на 5,6%, что соответствует уровню инфляции за 2025 год. Это затронуло семьи с детьми, Героев Труда России, работающих граждан, инвалидов и другие категории. В апреле массового повышения пособий не ожидается.

Способы получения пособий

Пособия можно получить несколькими способами:

  1. Банковский перевод на карту "Мир" или счёт без карты.

  2. Почта — с 1 по 25 число месяца. Конкретную дату можно узнать в отделении СФР или по телефону горячей линии.

Для получения выплат через почту можно выбрать доставку на дом или забрать пособие в отделении. Изменить способ получения можно в МФЦ, отделении СФР или через портал госуслуг. Заявление рассматривается в течение трёх дней.

